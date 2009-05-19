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Politika

'Oyun dışı kaldım, tatildeyim'

Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük’ün Ovacık İlçesi Ekincik Köyü’nde yorgunluk atıyor.

19 Mayıs 2009 03:00

Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük’ün Ovacık İlçesi Ekincik Köyü’nde yorgunluk atıyor.

Babası Abdullah, annesi Ünzile, kardeşi İbrahim ve kızı Büşra ile birlikte memleketinde tatil yapan Şahin, köylülerle sohbet edip, babasının ve köylülerinin üretimine başladığı kanola tarlalarında dolaşarak, yeni doğmuş kuzuları seviyor.

Şimdiye kadar siyasette hiç görev istemediğini belirten Şahin, kabine değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Görev isteyen değil, görev verilen, tercih edilen isim olmayı tercih ederim. Ben daha önce 7 numaralı formayı giyiyordum. Daha sonra 17 numaralı formayı giydim. Şimdi ise oyun dışıyım. Bundan sonra da sayın Başbakanım hangi formayı verirse onu giyerim. ’Şu görev verilirse yaparım, bu görev verilirse yapmam’ mantığı benim siyaset anlayışımda yok."

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