-''Oyun 2011''in kazananları açıklandı ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Türkiye Zeka Oyunları Yarışması ''Oyun 2011''in kazananları belli oldu. Türkiye Zeka Vakfı'nın 16 yıldır düzenlediği Zeka Oyunları Yarışması'nın finali, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. 32'si erkek 3'ü kadın finalist, 14 yaş altı, 14-21 yaş arası ve 21 yaş üstü kategorisinde birbiriyle kıyasıya yarıştı. Yapılan değerlendirmelerde 14 yaş altı kategorisinde 600 puan alan Halit Özsoy, 14-21 yaş arası kategorisinde 834 puan alan Enes Suyabatmaz, 21 yaş üstü kategorisinde ise yine 834 puan alan Mehmet Murat Sevim birinci oldu. Her kategoride birinci olan yarışmacılara Türkiye Zeka Vakfı tarafından 3'er Cumhuriyet altını verildi. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, zeka oyunlarına ilginin giderek arttığını belirterek, ''İnsanlarımızın beyinlerine daha fazla önem vermesini sağlamak, merak etmelerini, düşünmelerini, soru sormalarını, araştırmalarını tetiklemek için bu etkiliği yapıyoruz. 3 değişik kategoride bile olsa birbirine yakın puan alan arkadaşlarımızı görmek, genç beyinleri görmek bizi mutlu ediyor'' dedi. Yarışmanın amacının ödül olmadığını vurgulayan Halıcı, ''Amacımız akıllarına, zekalarına önem veren insanları bir araya getirmek. Bu tür yarışmalara ülkenin komple önem vermesi gerekiyor. Bu zekalar, bu beyinler hepimiz ortak sermayesidir, bu siyaset üstü gördüğümüz bir konudur'' diye konuştu. Türkiye zeka oyunları yarışmasını Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TOBB, TÜBİTAK ve Türkiye İş Bankası destekliyor.