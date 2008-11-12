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Politika

‘Oyumuzun yüzde 15’i ‘e-muhtıra’dan’

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, aldıkları yüzde 47 oyun yüzde 15'ini, e-muhtıra'ya yanıt verdikleri için aldıklarını ileri sürdü

12 Kasım 2008 02:00

Eski TBMM Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, eskiden Türkiye’de muhtıranın m’sini görünce bile arkalarına bakmadan kaçıp gidenlerin olduğunu, AKP hükümetlerinin tam aksine davrandığını söyledi. 
Rize'de AKP Ardeşen İlçe Kongresi'nde konuşan Arınç, "Bir dönem 'Höt' denildiğinde kaçan iktidarlar vardı. Kaçarken de şapkasını yanına alıp giderdi. Sordular ona, ‘Şapkanı niye bırakmadın?’ ‘Ben kaçtım bir de şapkamı onlara mı bırakacaktım’ dedi. Hötle, zötle iktidarlar kaçardı, yıkılırdı. Şimdiyse o bildiri ve muhtıralar ertesi gün hükümet ağzından cevabını buldu. Hükümet dedi ki, ‘kendi işine bak, haddini bil.’ Aldığımız yüzde 47 oyun yüzde 15’ini buradan aldık. Siz başınızı dik tutarsanız, millet sizi seviyor” dedi. 

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