Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belediye ekiplerince evi yıkılan bir kadın, “Belediye Başkanı'na oy verdim. Oyumu geri verin" dedi.



Bursa’nın Osmangazi İlçesi'nde, tarım arazisine yapılan 30 kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Evinin yıkılmasına tepki gösteren 45 yaşındaki Kader Sevgi, "Ben büyükşehir Belediye Başkanı'na oy verdim. Evimi yıkıyorsunuz. Oyumu da geri verin" dedi.



Çukurca Mahallesi'nde verimli tarım arazisine seçim öncesi yapılan 30 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından tespit edildi.



Bu binalar jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Evi yıkılanlardan, 3 çocuk annesi Kader Sevgi, belediyeye tepki gösterdi. Sevgi, "Ben seçimlerde oyumu Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li olan Recep Altepe'ye verdim. Şimdi evimi yıkıyorlar. Oyumu geri istiyorum" dedi.



Yaklaşık beş saat süren yıkımlar olaysız tamamlandı. Osmangazi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki tüm kaçak yapıları yerle bir edeceklerini söyledi.

