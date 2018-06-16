"Oyum HDP'ye ama dükkânı veremem beni fişlerler, üstüme gelirler"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “markaja alın” dediği HDP seçmeni kendisini baskı altında hissettiği iddia edildi. Ankara’da süren seçim çalışmalarını anlatan HDP 1. Bölge milletvekili adaylarından İshak Kocabıyık, seçim bürosu olarak kiralamak istedikleri bir dükkânın sahibinin “Vallahi size oy vereceğim ama dükkânı maalesef veremem. Çünkü size verirsem beni fişlerler, üstüme gelirler” dediğini öne sürdü.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberi aynen şöyle:

HDP medya ambargosundan, sokak çalışmalarına adaylarının cezaevinde olmasına kadar çeşitli engellere maruz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapalı bir toplantıda “dışarıda bunları anlatmam” diyerek markaja alınmasını istediği HDP’li seçmen kendisini baskı altında hissediyor. Birçok yerde olduğu gibi Ankara’da da bu durum gözle görülüyor. Ankara’daki seçim çalışmalarını konuştuğumuz Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, HDP Ankara 1. bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. Kocabıyık, uzun yıllardır sürdürdüğü sendikacı kimliği ve 10 Ekim yaralısı olarak bu sorumluluğu aldığını söyledi.

HDP’ seçim çalışmalarında birçok engel çıkarıldığını belirten Kocabıyık, “Sadece bizim partimize konulan yasaklar var. Stantlarımızın renkli olması, gençlerimizin katılımı ve halkın ilgisi güvenlik güçlerini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız başta olmak üzere milletvekillerimiz tutuklu, rehin tutuluyor. Bu şartlar altında seçim çalışması yürütüyoruz. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Halkımızın HDP'ye olan yönelim ve güveni 7 Haziran sürecini hatırlatmakta. ” dedi.

Fikrini söyleyen başına bir şey gelmesinden korkuyor

Halkın üzerinde de baskı olduğunu ifade eden Kocabıyık, halkın tercihini özgürce ortaya koyması önünde büyük engel olduğunu dile getirdi. İnsanların fikrini söylediğinde başına bir şey gelebileceği kaygısı taşıdığını belirten Kocabıyık, “Trajikomik bir örnek vermek istiyorum: Diğer partiler gibi seçim çalışmalarımızı bir seçim bürosu ile yürütmek istedik. Bir yerde kiralık dükkân bulduk. Sahibi önce tamam dedi, sonra hangi parti olduğunu sordu. HDP olduğunu söylediğimizde ise ‘Vallahi size oy vereceğim ama dükkânı maalesef veremem. Çünkü size verirsem beni fişlerler, üstüme gelirler’ dedi. Ancak ben inanıyorum ki halkımız bu baskılara, tek adam diktatörlüğüne karşı gereken cevabı verecek. Belgrad ormanında bir şeyler gizlendiği söyleniyor. Onlar gömdüklerini ararken, biz demokratik bir ülke yürüyüşüne çoktan başlamış olacağız” diye konuştu.