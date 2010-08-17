-OYP'YE GÖRE 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre, fen, anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine 2. yerleştirme için 326 bin 597 aday tercihte bulunurken, bu adaylardan 106 bin 491'i bir okula asıl olarak yerleşmeye hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sisteminde OYP'ye göre 2. yerleştirme için 326 bin 597 aday tercihte bulundu. Toplam geçerli tercih sayısı 1 milyon 373 bin 639 iken, adayların ortalama tercih sayısı 4 olarak belirlendi. Bütün okul türlerine göre, 367 bin 718 kontenjandan 702'si boş kaldı. 106 bin 491 aday asıl olarak bir okula yerleşmeye hak kazanırken, 21 bin 804 aday da mülakatla girilecek okullara mülakat hakkı kazandı. Okul türlerine göre 2. yerleştirme sayısal verilerine göre, anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu öğretmen liseleri ve sağlık meslek liseleri kontenjanların tamamı doldu. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini 11 bin 830, anadolu liselerini 177 bin 550, anadolu öğretmen liselerini 24 bin 720, anadolu imam hatip liselerini 22 bin 447 aday, asıl olarak kazandı. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı anadolu teknik ve anadolu meslek liselerine 35 bin 585 aday asıl olarak, 3 bin 864 aday mülakatla, Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı anadolu teknik ve anadolu kız meslek liselerine 15 bin 312 aday asıl olarak, 17 bin 527 aday mülakatla, Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullara 16 bin 214 aday asıl olarak, 23 bin 980 aday mülakatla, sağlık meslek liselerine ise 17 bin 976 aday asıl olarak girebilme hakkı elde etti.