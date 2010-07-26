-OYP'YE GÖRE 1. YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre, fen, anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine 1. yerleştirme için 636 bin 24 aday tercihte bulunurken, bu adaylardan 328 bin 81'i bir okula asıl olarak yerleşmeye hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sisteminde OYP'ye göre 1. yerleştirme için 636 bin 24 aday tercihte bulundu. Toplam geçerli tercih sayısı 4 milyon 926 bin 939 iken, adayların ortalama tercih sayısı 8 olarak belirlendi. Bütün okul türlerine göre, 378 bin 938 kontenjandan 5 bin 108'i boş kaldı. 328 bin 81 aday asıl olarak bir okula yerleşmeye hak kazanırken, 45 bin 749 aday da mülakatla girilecek okullara mülakat hakkı kazandı. Okul türlerine göre 1. yerleştirme sayısal verilerine göre, anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslek liselerinde kontenjanların tamamı doldu. Ancak 11 bin 220 kontenjanı bulunan özel liselerin 4 bin 982 kontenjanı boş kaldı. 6 bin 238 aday ise özel okullara girmeye hak kazandı. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini 11 bin 830, anadolu liselerini 177 bin 550, anadolu öğretmen liselerini 24 bin 720, anadolu imam hatip liselerini 22 bin 497 aday asıl olarak kazandı. 1. yerleştirme sonucunda bir okula yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 4 Ağustos 2009 tarihine kadar yaptırabilecek. Bu yıl yerleştirme sisteminde, okullarda kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanların sayısını en aza indirmek ve daha fazla sayıda öğrencinin bu okullara yerleşmesini sağlamak amacıyla ikinci tercih ve yedek liste uygulaması getirildi. 2. yerleştirme için tercih başvuruları 5-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde öğrenciler, en fazla 6 okul tercihinde bulunabilecek ve yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecek. 2. yerleştirmeye, OYP'si 196 ve üstü olan öğrenciler başvurabilecek. Puan başarı sırasına göre, ilk 10 öğrenci ve tercih ettikleri okullar şöyle: ''Mustafa Kurucu, Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Umut Can Gölbaşı Galatasaray Lisesi, Hüma Gülseçgin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Ahmet Erdem Çetintaş Özel Bahçehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Mehmed Taha Dinç İstanbul Lisesi, Fatma Köroğlu Galatasaray Lisesi, Ömer Furkan Parmak Özel Samanyolu Fen Lisesi, Ali Sarıca Ankara Fen Lisesi, Onur Serin Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Aybüke Yarıktaş Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Cemal Erat Özel Samanyolu Fen Lisesi, Ali Yumuk Aydın Fen Lisesi, Ahmet Baver Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Mustafa Sümer Özel Yamanlar Fen Lisesi, Ahmet Şahin Özel Samanyolu Fen Lisesi.''