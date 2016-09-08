ÖYP’lilerin kadrolarının ‘en güvensiz’ hale getirilmesi Meclis gündeminde

Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, yükseköğretim kanununda araştırma görevlilerinin 33/a diye bilinen kadrolarının ’en güvensiz’ olarak nitelendirilen 50/d olarak değiştirilmesini Meclis’e taşıdı.

OHAL kapsamında çıkarılan 674 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro değişikliğini getiren kararla ÖYP araştırma görevlilerinin statülerini herhangi bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmesi ile doktoralarını tamamlayan araştırma görevlilerinin görevlerine devam etmelerinin önüne geçilmiş oldu.

Sözcü’nün haberine göre, yükseköğretim kanununda 33/a diye bilinen kadroların 50/d olarak değiştirilmesini TBMM'ye taşıyan Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil; “Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için başka üniversitelere görevlendirmeyle geçen, dil eğitimini devam ettiren, bu programa göre kendilerine bir yol çizen ÖYP araştırma görevlileri bu kararla kadrolarının bulunduğu üniversitelerin insafına bırakılmıştır” diyerek Milli Eğitim Bakanına şu soruları yöneltti: