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ÖYP’lilerin kadrolarının ‘en güvensiz’ hale getirilmesi Meclis gündeminde

“FETÖ ile mücadeleye katkısı nedir?”

08 Eylül 2016 23:33

Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, yükseköğretim kanununda araştırma görevlilerinin 33/a diye bilinen kadrolarının ’en güvensiz’ olarak nitelendirilen 50/d olarak değiştirilmesini Meclis’e taşıdı.

OHAL kapsamında çıkarılan 674 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro değişikliğini getiren kararla ÖYP araştırma görevlilerinin statülerini herhangi bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmesi ile doktoralarını tamamlayan araştırma görevlilerinin görevlerine devam etmelerinin önüne geçilmiş oldu.

Sözcü’nün haberine göre, yükseköğretim kanununda 33/a diye bilinen kadroların 50/d olarak değiştirilmesini TBMM'ye taşıyan Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil; “Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için başka üniversitelere görevlendirmeyle geçen, dil eğitimini devam ettiren, bu programa göre kendilerine bir yol çizen ÖYP araştırma görevlileri bu kararla kadrolarının bulunduğu üniversitelerin insafına bırakılmıştır” diyerek Milli Eğitim Bakanına şu soruları yöneltti:

  • 33/a maddesi ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aynı kanunun 50/d maddesi kapsamına neden alınmıştır?
     
  • Bu karar bütün ÖYP araştırma görevlilerinin FETÖ örgütü üyesi gibi algılanmasına neden olmayacak mıdır?
     
  • ÖYP araştırma görevlilerinin kadro şeklinin değiştirilmesi FETÖ ile mücadeleye nasıl bir katkı sağlayacaktır?
     
  • 33/a kadrosuna uygulanamayan hangi yaptırım 50/d kadrosuna uygulanacaktır?
     
  • YÖK aldığı bu kararla YÖK personelleri, rektörler, genel sekreterler, dekanlar, bölüm başkanları gibi üst kademedeki üniversite personelinin gündemden çıkmasını mı sağlamaktadır?
     
  • Bu karar üniversitelerde siyasi kadrolaşmaya neden olmayacak mıdır?
     
  • ALES, YDS gibi sınavda çalınan sorularla, ilgili yapının ilişkileriyle kadro almalarla, yükselmelerle Doçent, Profesör, Bölüm Başkanı, Dekan ve hatta Rektör olarak önemli yerlere gelmiş kişilere yönelik nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?

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