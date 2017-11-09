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Oynarken dereye düşen çocuk yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Selman Koçer yaralandı

09 Kasım 2017 14:44

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Selman Koçer yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çevredekilerin yardımıyla kurtardığı çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Serik\'e bağlı Kökez Mahallesi\'ndeki evinin önünden geçen Kız Deresi yakınlarında dün saat 12.00 sıralarında oynayan Selman Koçer, dengesini yitirince 5 metreden su akmayan dere yatağına düştü. Korkuluk bulunmayan noktadan düşerek beton zemine çarpan Koçer yaralandı. Selman Koçer çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Gelen ekipler merdiven yardımıyla indikleri dere yatağından yaralı Selman Koçer\'i çıkardı. Ambulansa alınan Selman Koçer, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selman Koçer\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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