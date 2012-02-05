Oynarken bomba keşfetti





T24- ABD’de 10 yaşında bir kız, beşinci sınıf dersinde molekül inşa oyuncağıyla oynarken bir keşfe imza attı.







Hürriyet'in haberine göre, oyuncakta atomları temsil eden küreleri rastgele düzenleyen Clara Lazen’ın bu tasarımı öğretmeninin dikkatini çekti. Öğretmen Kenneth Boehr, molekülün fotoğrafını çekip California’daki Humboldt Eyalet Üniversitesi’nde kimya profesörü olan arkadaşı Robert Zoellner’ı yolladı.





Profesör, Lazen’ın da ismini yazarlar arasına koyarak bilimsel bir makale yayınladı. Bu, daha önce bilinmeyen tetranitratoksicarbon adlı bir moleküldü. Bu yeni molekül, nitrogliserinden daha patlayıcı olma potansiyeline sahip.