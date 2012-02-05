T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oynarken bomba keşfetti

ABD’de 10 yaşında bir kız, beşinci sınıf dersinde molekül inşa oyuncağıyla oynarken bir keşfe imza attı.

05 Şubat 2012 02:00



T24- ABD’de 10 yaşında bir kız, beşinci sınıf dersinde molekül inşa oyuncağıyla oynarken bir keşfe imza attı.




Hürriyet'in haberine göre, oyuncakta atomları temsil eden küreleri rastgele düzenleyen Clara Lazen’ın bu tasarımı öğretmeninin dikkatini çekti. Öğretmen Kenneth Boehr, molekülün fotoğrafını çekip California’daki Humboldt Eyalet Üniversitesi’nde kimya profesörü olan arkadaşı Robert Zoellner’ı yolladı.


Profesör, Lazen’ın da ismini yazarlar arasına koyarak bilimsel bir makale yayınladı. Bu, daha önce bilinmeyen tetranitratoksicarbon adlı bir moleküldü. Bu yeni molekül, nitrogliserinden daha patlayıcı olma potansiyeline sahip.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24