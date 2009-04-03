Oynamıyor yaşıyorlar

Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Gamze Özçelik-Uğur Pektaş gibi, senaryo gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata da taşıyan Selin Demiratar ile Mehmet Akif Alakurt, aşk dolu sahnelerde birbirlerinin gözlerinin içine öyle bir bakıyor ki, adeta oynamıyor aşkı yaşıyorlar.



“Binbir Gece’nin Şehrazat’ı Bergüzar Korel ile Onur’u Halit Ergenç, “Arka Sokaklar”ın Zeynep’i Gamze Özçelik ile Murat’ı Uğur Pektaş... “Kavak Yelleri”nden Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci... Senaryo gereği aşk yaşadığı kişilere gerçekten tutuldular. Bu kervana son olarak “Adanalı” dizisinin oyuncuları Selin Demiratar ve Mehmet Akif Alakurt da katıldı.



Dizinin yeni bölümlerinde Selin Demiratar’ın canlandırdığı polis şefi İdil, Alakurt’un canlandırdığı suç çetesi reisi Maraz Ali ile aşkını bitirmesi için bağlı olduğu polis teşkilâtından baskı görüyor. İkilinin aşkı dizideki sahnelerin daha inandırıcı olmasına yol açıyor. Aşk dolu sahnelerde birbirlerinin gözlerinin içine öyle bir bakıyorlar ki, settekilerin “Oynamıyorlar, yaşıyorlar” yorumlarına neden oluyor.

