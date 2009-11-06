Oynadım ama donumu çıkarmadım

“KOLPAÇİNO” filminde bir mafyayı oynayan, 55 yıllık oyuncu Aydemir Akbaş, “Orada Neler Oluyor”da çarpıcı açıklamalar yaptı.
06 Kasım 2009 02:00
“KOLPAÇİNO” filminde bir mafyayı oynayan, 55 yıllık oyuncu
Aydemir Akbaş, “Orada Neler Oluyor”da çarpıcı
açıklamalar yaptı.
İşte
o açıklamalar: “Galatasaray Lisesi’nden mezun olduğumda babam
hariciyeci olmamı istemişti. Paris’teki okuluma gideceğim sırada 1961
ihtilali oldu. O sırada diplomat olan sınıf arkadaşımı terör
saldırılarında kaybettim. Neyse ben İstanbul’da
kaldım ve erotik film yıldızı oldum. Bundan da hiç utanmadım. Çünkü ben
filmlerde donumu hiç çıkarmadım. Bir yapımcı ‘donunu çıkar, sana
aldığın paranın iki katını öderim’ dedi. Kabul etseydim, Kilyos’ta
villa kentim olurdu. Erotik film duayeni olarak iddia ediyorum ki,
sinemada sevişme sahnesinde oynayacak güzel ve seksi kadın yok. Hepsi
donuk bakışlı, yapmacık kızlar. Şimdiki sevişme sahnelerinden midem
bulanıyor. Sevişmiyor, boğuşuyorlar.”
Yılmaz Güney beni dinlemedi
Aydemir Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İbrahim Tatlıses
evladımdır. Bana karısını, kızını, trilyonlarını emanet eder. Çünkü
güvenir. Ama diğer evladım Yılmaz Güney asla söz dinlemezdi. Ona ‘Oğlum
hızlı araba ve silah kullanma’ derdim. 1974’te Yumurtalık hakimi Sefa
Mutlu’yu öldürdüğünde her şey için çok geçti. Oysa ki birkaç gün önce
‘Aydemir Abi söz silah yok’ demişti. O gün ben yanında olsaydım bu
talihsiz olay başına gelmezdi. Aynı şey Kemal Sunal için de geçerli. O
gün ben Çiçek Bar’a gitseydim, asla Kemal’in o uçağa binmesine izin
vermezdim. Çünkü ben de onun kadar uçaktan korkuyorum. O da beni dinler
ve o uçağa binmezdi...”