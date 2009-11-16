'Oynadığınız herşey üzerinize yapışıyor'

Bugünlerde herkesin ağzında “Yalann söylüyorsun!”repliği var. Yaban, televizyon izleyicisi için bir fenomen artık. Fırat Doğruloğlu da Yaban gibi bir maço. Televizyonda ‘gay’i oynamanın zor iş olduğunu söylüyor
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Lise yıllarında hocalarının yönlendirmesiyle tiyatro yapmaya başladı Fırat Doğruluoğlu. Oyuncu olmak hiç ama hiç aklında yoktu bu nedenle konservatuvar değil de, İstanbul Üniversitesi’de fizik okumak için doğup büyüdüğü şehir İskenderun’dan İstanbul’a geldi. Burada reklam filmleriyle ufak ufak televizyon dünyasına adım attı. Fizik bölümünde yapamayacağını anlayınca ekonomi okumaya başladı. Hem okul, hem tiyatroyu bir arada yürütmeye çalışırken artık oyuncu olmayı kafasına koymuştu. Oynadığı projelerde şöhret basamaklarını ufak ufak çıkan Doğruluoğlu, Milliyet'e konuştu.Haneler nasıl başladı?
İstanbul Kraliyet Tiyatrosu’nun kurucularındanım. ‘Hastasıyız’ adlı oyunumuzun DVD’sini İrfan Şahin çok beğenmiş. Beraber oturduk düşündük. Aklımıza Ferhan Şensoy’un ‘Haneler’ adlı oyunu geldi. İsim hakkını aldıktan sonra yola koyulduk.Oynadığınız Yaban karakteri nasıl ortaya çıktı?
Mayıs gibi yayına girdik. Yaban skecin sonunda giren bir tiplemeydi. Bir çift var trekking yapmak için yola çıkıyorlar ama kayboluyorlar. Onları kurtarmak için bir tipin girmesi gerekiyordu. Yazarlarımız bir ormancı olsun. Bunu Fırat oynasın, Türk filmlerini ti’ye alarak konuşsun dediler. Ortaya Yaban karakteri çıktı. Beğenilince devamı geldi.Yola çıkarken Kadir İnanır mıydı aklınızdaki örnek?
Kadir İnanır’dan tabii ki bir sürü şey alındı. Dikkatli baktığınız zaman o dönem yapılan bütün filmlerden ya da jönlerden birer parça bulabilirsiniz. Sadece Kadir İnanır olarak algılanmasını yanlış buluyorum. Kadir İnanır’ı arayıp bir araya gelmek istediğinize dair haberler çıktı. Görüşebildiniz mi?
Kadir Bey gayretimle ilgili güzel şeyler söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Kadir İnanır olmak kolay değil. Bir teşekkür etmek amaçlı arasam mı, tanışalım mı diye nezaketen düşündüm. Sordum soruşturdum, insanlar organize etsin, bir araya gelelim istedim. Sonra olmadı. Zaten başka açıklamalar gelmeye başlayınca uzak durmaya başladım. Kadir İnanır telif hakkı ödenmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdiği için mi?
O tarz açıklamalar yaptı. Bu durumun benimle değil yapımcı ya da kanalla görüşülmesi gerekiyor. Eski Yeşilçam filmlerindeki kadar başarılı konuşuyorsunuz. Sıkı bir Yeşilçam filmi izleyicisi misiniz?
Bir dönem Yeşilçam filmleri herkes tarafından çok seyrediliyordu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi jönler vardı. Gerçek hayatta bu kadar olmasa da yeri geldiği zaman o dili kullanırdım. Rahmetli Abdurrahman Palay’ın ses tonunu birebir yapmaya çalışıyorum. Sokakta tepki alıyor musunuz?
Arkamdan ‘Yalannn söylüyorsun’ diye bağırıyorlar. Yaban’ın bütün repliklerini ezbere biliyorlar.Yaban çok sert ve maço bir erkek. Sizde maçoluk var mıdır?
Maçoluk biraz var gibi. Ufak ufak sert taraflarım var. Bunlar öyle radikal, göze batan, insanları rahatsız eden durumlar değil.Bir kadına el kaldırdınız mı?
Şu ana kadar hiçbir kadına el kaldırmadım. Hangi kadın beni o kadar çıldırtır bilmiyorum. Bir erkeğin kadına el kaldırmasını yanlış buluyorum. Şiddet uygulayan insanın bir tramvası vardır diye düşünüyorum.Nasıl bir kadın sizi etkiler?
Beraber yaşamaktan keyif alabileceğim, laflayacağım, espriden anlayan biri etkiler. Sevgi, şefkat ve tutku her kadının ve erkeğin aradığı şeydir. Güzel kadınları seviyorum. İlk bakışta tamamen fizik çeker. Sert erkek Yaban’ın yanı sıra Haneler’de ‘gay’i de oynadınız.
Gay rolü televizyon için riskli. Oyuncuların tedirgin olmaları çok normal. Televizyonda oynadığınız her şey çabuk yapışabiliyor üzerinize. Tiyatro ve sinemada ne kadar iyi oynamışsınız ona bakıyorlar.