'Oynadığınız herşey üzerinize yapışıyor'

Lise yıllarında hocalarının yönlendirmesiyle tiyatro yapmaya başladı Fırat Doğruluoğlu. Oyuncu olmak hiç ama hiç aklında yoktu bu nedenle konservatuvar değil de, İstanbul Üniversitesi’de fizik okumak için doğup büyüdüğü şehir İskenderun’dan İstanbul’a geldi. Burada reklam filmleriyle ufak ufak televizyon dünyasına adım attı. Fizik bölümünde yapamayacağını anlayınca ekonomi okumaya başladı. Hem okul, hem tiyatroyu bir arada yürütmeye çalışırken artık oyuncu olmayı kafasına koymuştu. Oynadığı projelerde şöhret basamaklarını ufak ufak çıkan Doğruluoğlu, Milliyet'e konuştu.İstanbul Kraliyet Tiyatrosu’nun kurucularındanım. ‘Hastasıyız’ adlı oyunumuzun DVD’sini İrfan Şahin çok beğenmiş. Beraber oturduk düşündük. Aklımıza Ferhan Şensoy’un ‘Haneler’ adlı oyunu geldi. İsim hakkını aldıktan sonra yola koyulduk.Mayıs gibi yayına girdik. Yaban skecin sonunda giren bir tiplemeydi. Bir çift var trekking yapmak için yola çıkıyorlar ama kayboluyorlar. Onları kurtarmak için bir tipin girmesi gerekiyordu. Yazarlarımız bir ormancı olsun. Bunu Fırat oynasın, Türk filmlerini ti’ye alarak konuşsun dediler. Ortaya Yaban karakteri çıktı. Beğenilince devamı geldi.Kadir İnanır’dan tabii ki bir sürü şey alındı. Dikkatli baktığınız zaman o dönem yapılan bütün filmlerden ya da jönlerden birer parça bulabilirsiniz. Sadece Kadir İnanır olarak algılanmasını yanlış buluyorum.Kadir Bey gayretimle ilgili güzel şeyler söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Kadir İnanır olmak kolay değil. Bir teşekkür etmek amaçlı arasam mı, tanışalım mı diye nezaketen düşündüm. Sordum soruşturdum, insanlar organize etsin, bir araya gelelim istedim. Sonra olmadı. Zaten başka açıklamalar gelmeye başlayınca uzak durmaya başladım.O tarz açıklamalar yaptı. Bu durumun benimle değil yapımcı ya da kanalla görüşülmesi gerekiyor.Bir dönem Yeşilçam filmleri herkes tarafından çok seyrediliyordu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi jönler vardı. Gerçek hayatta bu kadar olmasa da yeri geldiği zaman o dili kullanırdım. Rahmetli Abdurrahman Palay’ın ses tonunu birebir yapmaya çalışıyorum.Arkamdan ‘Yalannn söylüyorsun’ diye bağırıyorlar. Yaban’ın bütün repliklerini ezbere biliyorlar.Maçoluk biraz var gibi. Ufak ufak sert taraflarım var. Bunlar öyle radikal, göze batan, insanları rahatsız eden durumlar değil.Şu ana kadar hiçbir kadına el kaldırmadım. Hangi kadın beni o kadar çıldırtır bilmiyorum. Bir erkeğin kadına el kaldırmasını yanlış buluyorum. Şiddet uygulayan insanın bir tramvası vardır diye düşünüyorum.Beraber yaşamaktan keyif alabileceğim, laflayacağım, espriden anlayan biri etkiler. Sevgi, şefkat ve tutku her kadının ve erkeğin aradığı şeydir. Güzel kadınları seviyorum. İlk bakışta tamamen fizik çeker.Gay rolü televizyon için riskli. Oyuncuların tedirgin olmaları çok normal. Televizyonda oynadığınız her şey çabuk yapışabiliyor üzerinize. Tiyatro ve sinemada ne kadar iyi oynamışsınız ona bakıyorlar.