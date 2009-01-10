'Oynadığım filmi kıvranarak izledim'

Nicole Kidman fotoğrafları - FOTOGALERİ

Sabah'ın haberine göre; 42 yaşındaki Kidman, aralık ayında vizyona giren 'Avustralya' isimli filmindeki performansından gurur duymadığını belirtti. Filmin Sidney'deki galasını oturduğu koltukta kıvranarak izlediğini kaydeden Kidman, "Dürüst olmak gerekirse son filmime rahatlıkla bakamadım. Avustralya'da çok duygusal olamamışım" dedi. Ülkesinde bir radyo kanalına konuşan Kidman, rol arkadaşı yakışıklı oyuncu Hugh Jackman'ın ise filmde çok iyi oynadığını kaydetti.