Oynadığı oyunun verileri silinmesin diye 20 yıldır atariyi kapatmadı!

Çin'de bir oyun tutkunu, kayıt dosyası silinmesin diye eski oyun konsolunu 20 yıldır kapatmıyor. ''Umihara Kawase'' adlı bir oyun oynayan Wanikun, Super Nintendo (SNES) olarak bilinen oyun konsolunu 180 bin saattir açık tutuyor.

Super Famicom yani bizlerin Super Nintendo (SNES) olarak bildiği oyun konsoluna sahip olan Wanikun adlı Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweet ile herkesi şaşırttı. Oyun konsolu ile ''Umihara Kawase'' adlı bir oyun oynayan Wanikun, oyunu o kadar beğenmiş ki, cihazın kaydettiği verileri kaybetmemek için konsolu hiç kapatmamış. Hem de 20 yıl boyunca!

Webtekno'nun haberine göre SNES gibi oyun konsollarında elektrik bağlantısı kesilmediği sürece oyunun dosyaları kayıtlı olarak kalabiliyor. Ancak dediğimiz gibi bu işlemin uzun soluklu gerçekleşmesi için konsolun elektrik bağlantısı kesilmememi. Bunu bilen Wanikun da oyunu çok sevmiş olacak ki konsolun elektrik bağlantısını 20 sene boyunca kesmemiş.

180,000 saattir oyun konsolunun açık olduğunu belirten Wanikun, tam süre olarak da 20 sene, 6 ay, 2 hafta, 3 gün ve 8 saat gibi inanılmaz bir süreden bahsediyor.