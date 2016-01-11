T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Oynadığı oyunun verileri silinmesin diye 20 yıldır atariyi kapatmadı!

Çin'de yaşayan Wanikun adlı Twitter kullanıcısı, oyun konsolunu 180 bin saattir açık tutuyor

11 Ocak 2016 23:48

Çin'de bir oyun tutkunu, kayıt dosyası silinmesin diye eski oyun konsolunu 20 yıldır kapatmıyor. ''Umihara Kawase'' adlı bir oyun oynayan Wanikun, Super Nintendo (SNES) olarak bilinen oyun konsolunu 180 bin saattir açık tutuyor.

Super Famicom yani bizlerin Super Nintendo (SNES) olarak bildiği oyun konsoluna sahip olan Wanikun adlı Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweet ile herkesi şaşırttı. Oyun konsolu ile ''Umihara Kawase'' adlı bir oyun oynayan Wanikun, oyunu o kadar beğenmiş ki, cihazın kaydettiği verileri kaybetmemek için konsolu hiç kapatmamış. Hem de 20 yıl boyunca!

Webtekno'nun haberine göre SNES gibi oyun konsollarında elektrik bağlantısı kesilmediği sürece oyunun dosyaları kayıtlı olarak kalabiliyor. Ancak dediğimiz gibi bu işlemin uzun soluklu gerçekleşmesi için konsolun elektrik bağlantısı kesilmememi. Bunu bilen Wanikun da oyunu çok sevmiş olacak ki konsolun elektrik bağlantısını 20 sene boyunca kesmemiş.

180,000 saattir oyun konsolunun açık olduğunu belirten Wanikun, tam süre olarak da 20 sene, 6 ay, 2 hafta, 3 gün ve 8 saat gibi inanılmaz bir süreden bahsediyor.

ETİKETLER

Super NintendowanikunUmihara Kawase

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24