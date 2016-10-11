Oynadığı kulübü satın alıp, başkan oldu!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaeli Birlik’te geride kalan iki sezon forma giyen 30 yaşındaki Erhan Yılmaz, satılığa çıkarılan takımı alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Habertürk'ün haberine göre; bu sezon da ciddi transfer teklifleri almasına rağmen kulübü satın aldığı için bunları geri çevirdiğini ifade eden Yılmaz, kulübün ortada kalmasının Kocaeli futbolu için kayıp olabileceğini söyledi.



Yılmaz, kurumsal yapısı ve altyapısı olan bir takımın başka bir kente taşınmasını istemediğini dile getirerek, "Ciddi teklifler de alıyordum. Eniştem kulübün satılığa çıktığını duymuş, kulübü almamı önerdi. İçimde vardı, girişimde bulundum. Bir hayalin peşine düştük, büyük risk de aldık" şeklinde konuştu.