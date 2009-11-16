Öymen: Sözlerim çarpıtıldı

T24 - TBMM'de 10 Kasım'da 'demokratik açılım' ön görüşmesinde CHP adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Dersim katliamı ile ilgili sarf ettiği sözler üzerine tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir açıklama geldi. Parti merkezinden yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "çevresindekilerin üzüntüsünü" belirttiği ifade edildi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'de Öymen'in sarf ettiği sözlerin sadece kendi düşüncesi olduğunu ifade etti. Tekin, bu düşünceyi kabul eden hiçbir parti yöneticisi olmadığını belirterek, "CHP'nin kurumsal kimliğini Genel Başkanı belirler" dedi.



Bu açıklamalar öncesi benzer eleştirilere maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu Öymen'in sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, "Sayın Öymen gereğini yapmalıdır" diyerek Öymen'i istifaya çağırdı. Öymen'se Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine NTV'nin haber programına telefonla bağlanarak, "Gereğini yapıyorum. Atatürk ve Cumhuriyeti savunuyorum" açıklamasında bulundu.



CHP merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Genel Başkan Yardımcısı Öymen'in arkasında durularak, "Kemal Kılıçdaroğlu sarf ettiği sözlerle çevresindekilerin üzüntüsünü belirtmiştir" denildi.



‘CHP’nin kimliğini Genel Başkan’ı belirler’



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Onur Öymen’in 10 Kasım’da yaptığı konuşmanın sadece onu bağlayacağını ve bu düşünceyi kabul eden hiçbir parti yöneticisi olmadığını söyledi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Ümraniye'deki Tunceliler Derneği'nde, Tunceliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Özkan Tuncer ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Tekin, Tuncer ve üyelerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in 10 Kasım'da TBMM'de düzenlenen oturumda, partisi adına yaptığı konuşma dolayısıyla görüştü.



Toplantı basına kapalı gerçekleşirken görüşmenin ardından Tekin, Tuncelilerin öncelikle misafirperver ve devrimci demokrat geleneğe sahip insanlar olduklarını söyledi.



Tekin sözlerine, “CHP'nin kurumsal kimliğini, CHP'nin Genel Başkanı belirler. CHP, çok sesli partidir ve zaman zaman çok farklı düşünceleri olabilir. Sayın Öymen'in de kişisel düşüncesidir. Sayın Öymen'in dışında bu düşünceyi kabul eden hiçbir parti yöneticisi olmamıştır. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Zaman zaman bizlerin de farklı düşünceleri olabiliyor. Ama bu farklı düşüncelerden dolayı, 'Acaba CHP'ye uzun süre destek vermiş kesim ile parti arasında nasıl bir uçurum açabilirim?' uğraşı içinde olan bir kesim de var. Bunu kabul etmek lazım.



Buna inanıyorum ki Dersimliler bu oyuna gelmeyecektir. Bu anlayışın sadece Sayın Öymen'in anlayışı olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımız da büyük bir olasılıkla Meclis toplantısında dile getirecektir. Bugün nezaket ziyaretine geldik. Bu sorunun aile içi sorun olduğunu ve en kısa sürede aşılacağını düşünüyorum” diyerek sürdürdü.



Kendisinin söylediklerinin partisini bağlayıp bağlamadığı, olayı nasıl algıladığı sorulması üzerine Tekin, “Sanki genel başkan yardımcımızın düşüncesi, partinin bütün politikasıymış gibi algılanıyor. Sayın Öymen'in dışında, partide herhangi bir arkadaşımızın desteği olmamıştır. Sayın Öymen de bu hatadan dolayı özür dilemiştir” dedi.



'Sadece Öymen'in ifadesi yorumunu doğru bulmuyoruz'



Tunceliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Özkan Tuncer ise özürün yeterli olmadığını belirtti.



Tuncer, “Bizim genel istek ve taleplerimiz, 70 yıl önce Dersim'de yaşanan bir isyanın olmadığını, bunun bir 'kırım ve katliam' olduğunu tüm dünya ve Türkiye kamuoyu bilmektedir. CHP içinde bulunan başta Dersimliler olmak üzere tüm devrimci, demokrat solcu ve ilerici CHP'lilerin CHP'den istifa etmesini talep ediyoruz. Tek başına Onur Öymen'in üzerine bu işi bırakarak, sanki bu ifadeler tek başına Onur Öymen'in ifadesi gibi yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Bu CHP'nin o dönemde tek başına iktidar olduğu bir dönemdi” dedi.



Tuncer, Onur Öymen'in CHP Grubu adına partinin görüşünü ifade ettiğini savunarak, ''Dolayısıyla bu görüş CHP'nin görüşüdür” yorumunu yaptı.



Kılıçdaroğlu: Öymen gereğini yapmalıdır



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Dersim isyanına ilişkin sözleri nedeniyle Onur Öymen’i gereğini yapmaya davet etti. Kılıçdaroğlu, Öymen’i alkışladığı iddiasıyla ilgili “CHP grubundan kimse alkışlamadı” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in "Dersim ve Şeyh Sait isyanında analar ağlamadı mı?" sözlerine tepkiler sürerken Öymen’e bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.



Kılıçdaroğlu, hafta sonu annesinin cenaze törenine katılmak için geldiği Tunceli'de, CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 10 Kasımda TBMM Genel Kurulu'nda Öymen'in CHP Grubu adına söz alarak bir konuşma yaptığını hatırlattı.



''Sayın Öymen'in yaptığı konuşmada, Dersim isyanına vurgu yapması, PKK terör örgütü ile Dersim isyanı arasındaki bağlantıyı kurmak istemesi, çoğu çevrede gerçekten ciddi tepkiler yaratmıştır'' diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;



"Şunun altını özenle çizmek isterim. Dersim coğrafyasında yaşanan olay, bir insanlık dramıdır. Bu bölgede yaşayan insanlar, o dönemin acılarını, o dönemin kaybolan hayatlarını, o dönemin ağıtlarını dinleyerek, bugünlere geldiler. O dönemde yapılan çok ciddi, insanlıkla bağdaşmayan olaylar oldu. Ama bu olaylarla, günümüzde terör örgütüyle mücadelenin bir unsuru, benzeriymiş gibi ifade etmenin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum."



Kılıçtaoğlu bölgede yaşayan insanların kin tutmadığını belirterek, "Acıyı bal eylemiş, bağırlarına taş basmışlardır. Elbette o dönemde yanlışlar, hatalar olmuştur. Ama bunu günümüze taşıyıp, o olayları kaşımak doğru değildir. Yara kanamıştır. Bu süreçte yapılması gereken tepkileri dikkate almaktır. Tepkileri dikkate alması gereken sayın Onur Öymen'dir ve gereğini yapmak zorundadır. Gereğini yaptığı zaman hem CHP'yi, hem CHP'deki parlamenterleri ve CHP'lileri rahatlatmış olacaktır'' diye konuştu.



Onur Öymen'in, Tuncelililer'i üzmek istemediğini söylediğini, ''Eğer üzdüysem özür dilerim'' dediğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, ancak tepkilerin dinmediğini kaydederek, Öymen'in bu konuda gereğini yapması gerektiğini belirtti.



'Ben alkışlamadım'



Kılıçdaroğlu, bazı basın organlarında ''Öymen'in konuşmasını alkışladığı'' yönündeki haberlere tepki göstererek, ''Yandaş medyada verildiği gibi Onur Öymen'in konuşmalarının o bölümünü hiçbir zaman alkışlamadım. CHP grubundan da kimse alkışlamadı'' dedi.



'O sözleri söylerken Aleviler aklımdan bile geçmedi'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, TBMM'de Dersim katliamı ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "O sözleri söylerken Aleviler aklımdan geçmedi. Ben Atatürk'ün politikalarına benzemediğini söyledim" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, NTV'de katıldığı haber programında TBMM'e geçtiğimiz günlerde bir konuşması sırasında Dersim katliamına ilişkin söylediği sözler üzerine açıklamalarda bulundu.



Öymen, Dersim katliamı ile ilgili sözleri söylerken burada Atatürk'ün politikalarının AKP'nin politikalarına benzemediğini ifade ettiğini söyleyerek, “AK Parti terör ile müzakerede Atatürk’ün arkasına sığındılar. 'Atatürk olsaydı bizim yaptığımızı yapardı' dediler. Ben de bunun doğru olmadığını söyledim” dedi.



"Bu sözleri söylemem niçin rahatsız etti?" diyen Öymen, "Bu sözleri söylerken Aleviler aklımdan geçmedi. Ancak Atatürk'ün politikalarının AKP'nin politkalarına benzemediğini söyledim. Bunu söylediğimiz için yanlış bir iş mi yapmış oluyoruz" dedi.



'Konuşmam çarpıtıldı'



Öymen, silahlı çatışmalardaki üzücü olaylar olmasının herkesi üzeceğini ifade ederek, "Dersim'de yapılan aşırılıklar varsa aksini söylemeyiz. Biz bunlardan bahsetmedik. Ben Atatürk'ün baş kaldıranlarla mücadele ettiğini söyledim" dedi.



Öymen, önemli bir gazeteci arkadaşı ile konu üzerinde konuştuğunu belirterek, "Bir arkadaşım, 'Ben meslek hayatımda bir konuşmanın bu kadar çarpıtıldığını ilk defa duyuyorum' dedi ki bunu gazeteci bir meslek erbabınıza söyledi" dedi.



'Atatürk, Aleviler'e karşı mı savaştı?'



Öymen, “Yapmasalar mıydı? Ayaklanmaya karşı koymasalar mıydı? Açılım yapıp, müzakere yoluna mı gitselerdi” diye sorarak kendisinin sadece Atatürk’ün yaptıklarını savunduğunu açıkladı.



Dersim’de sivillerin de zarar gördüğü ve bazı aşırılıklar yaşandığının belirtilmesi üzerine ise Öymen, “Orada yapılan aşırılıkları savunmadım. Bir kişi öldüğü zaman bunun acısını hepimiz yaşarız. Ben Atatürk’ün müzakere etmediğini söyledim. Alevilere karşı bir şey söylemedim. Dersim, Alevi isyanı mı? Atatürk, Alevilere karşı mı savaştı?” diyerek sözlerini savundu.



'Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylemiştir'



Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Öymen gereğini yapmalı" sözleriyle ilgili olarak, "Sayın Kılıçdaroğulu doğru söylemiştir. Bende Atatürk'ün icraatına sahip çıkarak,i Cumhuriyeti koruyarak gereğini yapıyorum. Bizim görevimizi Atatürk'ün yaptıklarını inkar etmek değil korumaktır." dedi.



Öymen, "Alevi vatandaşlarımız incindiyse onlardan özür diliyorum. bu güne kadar en küçük bir sözüm olamaz" diyerek Alevi vatandaşlar kendisini incitse bile kendisinin onları incitmesinin mümkün olmadığını ifade etti.



Onur Öymen'in tepki çeken sözleri



Öymen, 10 Kasım'da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:



"Maalesef bu ülkenin anaları çok ağladı. Tarihimiz boyunca çok şehit verdik. Çanakkale Savaşı'nda 200 bin şehidimiz vardı, hepsinin anası ağladı. Kimse çıkıp 'bu savaşı bitirelim' demedi. Kurtuluş Savaşı'nda, Şeyh Sait isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs'ta analar ağlamadı mı? Kimse 'analar ağlamasın, mücadeleyi durduralım' dedi mi? İlk siz diyorsunuz. Çünkü sizin terörle mücadele cesaretiniz yok."



Öymen'in bu sözleri bazı sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi. Öymen'i ırkçılıkla suçlayan gruplar istifa çağrısı yaptı.



CHP'den ise Öymen'in özür dilediği açıklaması geldi. Öymen'in sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, konunun MYK'da da ele alındığını ve Öymen'in özür dilediğini söyledi.



Özür dileyip, 'yanlış anlaşıldım' demişti



Onur Öymen, tepkiler üzerine 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız eğer bizim hiç kastetmediğimiz nedenlerle üzüldülerse, incindilerse, bu çarpıtmalar sonuncunda geçmiş olayları hatırlayarak üzüntü duydularsa bundan en çok biz üzülürüz. Böyle bir üzüntüye biz sebep olmamamıza rağmen, onların bu üzüntüleri bizim sözlerimizi çarpıtan insanların bu davranışlarına bizim sözlerimizi kaynak yapmalarından kaynaklanıyorsa, gerçekten özür dileriz onlardan" demişti.



"O konuşmada verdiğimiz mesajları, yaptığımız eleştirileri AKP ve onun yandaşları cevaplandıramadılar. Onun üzerine, dikkatleri başka tarafa çekmek için bir karşı saldırıya geçmeye kalkıştılar" diyen Öymen, "Bizim sanki o bölgede yaşayan Alevi vatandaşlarımıza, Kürt vatandaşlarımıza karşı bir tavrımız, bir düşüncemiz olabilirmiş gibi sözlerimizi çarpıtarak, vatandaşlarımızı tahrik etmeye kalkıştılar. İşin hazin tarafı budur. Atatürk de, CHP de başından beri Türkiye'nin doğusundaki, batısındaki insanlara, Kürtlere, Alevilere daima en sıcak duygularla yaklaşmıştır. Bizim Alevi yurttaşlarımızı incitecek en küçük bir sözümüzü hatırlıyor musunuz? Madımak olayına en çok kim sahip çıktı? En çok biz sahip çıktık. Şimdi biz sanki bu insanlara karşı bir tutum içindeymişiz gibi insanları kışkırtmak istiyorlar" açıklamasını yapmıştı.



Genç: Öymen’in yerinde olsam istifa ederim



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, “Dersim isyanında analar ağlamadı mı?” diyen CHP Genel Başkanı Onur Öymen’i istifa etmeye çağırdı.



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, düzenlediği basın toplantısında, Dersim olayları hakkında bilgi verdi.



Genç, Tunceli'nin, devletin emirlerine uymayan bir il haline gelince, ağalık sistemini yıkmak ve devlet nizamını kurmak için askeri harekatın başladığını anlattı.



Genç, birçok masum insanın öldüğünü, bunun bir facia olduğunu ifade etti.



Kamer Genç, bunun isyan olmadığını, isyan için bir liderin olması gerektiğini kaydetti.



Genç, 1938'de göç etmek durumunda kalan, mağdur olan ve yaşamlarını yitirenlerin olduğunu ifade ederek, hükümetin mağduriyetleri önlemek için tazminat ödemesini bunun için yasal düzenleme yapmasını istedi.



Öymen'in bir hata yaptığını, siyasetçinin hatasının sonucuna katlanması gerektiğini belirten Genç, ''İstifa etsin. Ben olsam, istifa ederim. Öymen'den bunu isterken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da her gün gaf yapıyor. O niye istifa etmiyor?'' dedi.

