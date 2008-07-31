Öymen: ''Bu, laiklerin zaferidir''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, İtalya'daki günlük gazetelerden La Repubblica'da bugün yayımlanan demecinde, Anayasa Mahkemesinin AK Parti hakkındaki kararı hakkında, ''Bu, laiklerin zaferidir'' dedi.



AK Partili yetkililerin kararı "Demokrasinin zaferi" biçiminde değerlendirmelerine katılmadığını vurgulayan Öymen, "AK Parti, bu ülkede iktidarda olan bir partidir. Mahkeme, bu partinin davranışlarının cezalandırılması gerektiğini tespit etmiştir. İktidarın icraatlarından memnun olamayacağımız, yargıçlar tarafından da net bir şekilde ifade edilmiştir" diye konuştu.



Öymen, "Peki bu, laikler açısından bir yenilgi mi?" biçimindeki soruyu ise, "Hiç de öyle değil. Bu, bir zaferdir. Zira yasalara riayetin gerekliliği tescil edilmiş durumdadır" diyerek yanıtladı.



Öymen, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ciddi bir ihtar olduğuna işaret etti.



Öymen, "Mahkeme, AK Partiyi kapatmak yerine, hazine yardımında kesinti yapılmasını kararlaştırmıştır. Buna göre parti, Hazine yardımından, aldığı son yardımdaki miktarın yarısı oranında mahrum kalacaktır. Bu, netice itibarıyla ciddi bir yaptırımdır" ifadesini kullandı.



Öymen, "Siz muhalefet olarak partinin kapatılmasını, Erdoğan, Gül ve onlara ilaveten 69 milletvekiline siyasi yasak getirilmesini beklemiyor muydunuz" şeklindeki soruya karşılık olarak da, "Böylesi bir önlem alınması çok zordu. Nitekim alınmadı da" demekle yetindi.



Öymen, Anayasa Mahkemesi'nin kararının CHP'yi tatmin edip etmediğine ilişkin soruyu ise, "Ankara'da alınan kararı saygıyla karşıladığımızı söyleyebilirim. Mahkeme, Anayasa'nın temel ilkelerinin ihlal edildiğini tespit etmiş, bunu büyük oranda tescil etmiştir" diye yanıtladı.



Öymen, AK Parti hakkındaki karara ilişkin oylamadaki orana da dikkati çekerek, "İslamcı oluşumun kapatılması yönündeki karar, tek bir üyenin oyu sayesinde alınabilmiştir, kaldı ki o üye de mesleki köken itibarıyla yargıç değildir" dedi.