Öymen: Adil seçimden kuşkuluyum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen yerel seçimlerin dürüst ve adil bir şekilde gerçekleşmesi konusunda çok ciddi kuşkularının olduğunu söyledi.





Partisinin Osmangazi İlçe Belediye Başkan Adayı Denizhan Sezgin'in, Kervansaray Termal Otel'de düzenlediği toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde 3.5 milyon insanın seçmen olmaya hak kazandığı halde seçime girememe durumuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. ``Bu seçimlerin gerçekten dürüst ve adil bir şekilde cereyan edeceği konusunda çok ciddi kuşkularımız var'' diyen Öymen, AKP hükümetinin Seçim Kanunu'nda değişiklik yaptığını vurguladı. Öymen, ``Türkiye'de yarım yüzyıldır seçime gidiliyor ama son iki yılda gördüğümüz bu usulsüzlükleri şimdiye kadar yaşamadık. Hangi demokratik ülkelerde böyle olaylar yaşanıyor? Bu da yetmiyor, seçimlerden hemen önce boş tarlalara, arsalara, insanları seçmen olarak kaydetmişler. Bizim Seçim Kanunumuzun 141'inci ve 142'nci maddeleri insanları bu şekilde usulsüzlüklerle seçmen olarak kaydetmeyi ya da seçmen olarak kaydetmemeyi suç sayıyor. Peki, bu kişilerin arkasında hangi güçler var?'' diye konuştu.



“Beni bile yazmamışlar”



Normal, adil bir seçime giderek rakibi alt etmeye cesaret edemeyen insanların böyle yöntemlere başvurduğunu söyleyen Öymen, şöyle konuştu:



``Bu usulsüzlükleri mutlaka yargının tespit ederek, sorumlularını cezalandırması lazım. Binlerce insan oturdukları ikametlerde seçmen olarak yazılmadılar. Beni bile yazmamışlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekiliyim. İstanbul'da ikamet ettiğim, yıllardır oturduğum, seçimlerde oy kullandığım yerde, eşimle beni listeden çıkarmışlar. Aradık, taradık. Hiç bir yerde yok. Son araştırmalardan sonra bizi Ankara'ya nakletmeyi uygun görmüşler, ama bize haber vermiyorlar. Bizim haberimiz yok. Dilekçemiz yok. Ben size kendimden örnek veriyorum. Böyle tanıdığım yüzlerce binlerce insan var.''



