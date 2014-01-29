T24 LogoT24 Logo
Politika

ÖYM düzenlemesi Demokratikleşme Paketi’ne mi eklenecek?

Hükümet, Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılması gibi pek çok düzenlemeyi Demokratikleşme Paketi içine yerleştirmeyi düşünüyor

29 Ocak 2014 20:49

Hülya Karabağlı / ANKARA

Hükümet, Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılması gibi pek çok düzenlemeyi Demokratikleşme Paketi içine yerleştirebileceği konuşuluyor.

Hükümetin yapması beklenen yaklaşık 10-15 maddelik değişiklik için iki yol izleyebileceği öngörülüyor. Bunlardan ilki, değişikliklerin Anayasa Komisyonu’ndaki Demokratikleşme Paketi’nin içine eklenmesi. Diğer ihtimal ise değişikliklerin, ayrı bir paket olarak olarak Meclis’e gönderilmesi. ÖYM’lerin kaldırılması ile ilgili düzenlemenin nasıl yapılacağına dair son karar, Başbakan Tayyip Erdoğan’la yapılacak toplantıda verilecek.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ÖYM’lerin kaldırılacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler düzenlemenin nasıl yapılacağına çevrildi. Düzenlemeler üzerinde İçişleri ve Adalet Bakanlıkları çalışıyor. AKP kurmayları, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri ve Adalet bakanları, partinin hukukçu isimleriyle toplantı yaptı.

Kulislerde hükümetin zaman kaybı açısından yeni bir paket yerine daha önce Meclis’e sevkettiği ve Anayasa Komisyonu gündemindeki “4. Demokratikleşme Paketine” yerleştirmeyi düşündüğü konuşuluyor. Ancak hükümetin bu yolu tercih etmemesi mümkün.

 

Takma adla dinlemenin önüne geçilecek

 

Yeni düzenlemelerin arasında, şüphelinin hazırlık soruşturması aşamasında dosyasını görmesi, soruşturmanın gizliliği ilkesinin etkinleştirilmesinin de içine alan 10-15 maddelik değişiklik olması bekleniyor.

Pakete yerleştirilecek düzenlemeler TMK ve CMK’da da değişiklik öngörüyor. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, soruşturmanın gizliliğinin etkin kılınması, mahkeme kararıyla çok sayıda kişinin dinlenmesinin önlenmesi, takma adlarla dinleme yapılması gibi düzenlemelerin bulunduğu belirtiliyor. Jandarmanın da İçişleri Bakanlığı’na bağlanması düzenlemesinin de pakette yer alacağı belirtiliyor.

ETİKETLER

yasaanayasakomisyondemokratikleşme paketözel yetkili mahkemeöymhükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24