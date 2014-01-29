ÖYM düzenlemesi Demokratikleşme Paketi’ne mi eklenecek?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Hükümet, Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılması gibi pek çok düzenlemeyi Demokratikleşme Paketi içine yerleştirebileceği konuşuluyor.

Hükümetin yapması beklenen yaklaşık 10-15 maddelik değişiklik için iki yol izleyebileceği öngörülüyor. Bunlardan ilki, değişikliklerin Anayasa Komisyonu’ndaki Demokratikleşme Paketi’nin içine eklenmesi. Diğer ihtimal ise değişikliklerin, ayrı bir paket olarak olarak Meclis’e gönderilmesi. ÖYM’lerin kaldırılması ile ilgili düzenlemenin nasıl yapılacağına dair son karar, Başbakan Tayyip Erdoğan’la yapılacak toplantıda verilecek.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ÖYM’lerin kaldırılacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler düzenlemenin nasıl yapılacağına çevrildi. Düzenlemeler üzerinde İçişleri ve Adalet Bakanlıkları çalışıyor. AKP kurmayları, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri ve Adalet bakanları, partinin hukukçu isimleriyle toplantı yaptı.

Kulislerde hükümetin zaman kaybı açısından yeni bir paket yerine daha önce Meclis’e sevkettiği ve Anayasa Komisyonu gündemindeki “4. Demokratikleşme Paketine” yerleştirmeyi düşündüğü konuşuluyor. Ancak hükümetin bu yolu tercih etmemesi mümkün.

Takma adla dinlemenin önüne geçilecek

Yeni düzenlemelerin arasında, şüphelinin hazırlık soruşturması aşamasında dosyasını görmesi, soruşturmanın gizliliği ilkesinin etkinleştirilmesinin de içine alan 10-15 maddelik değişiklik olması bekleniyor.

Pakete yerleştirilecek düzenlemeler TMK ve CMK’da da değişiklik öngörüyor. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, soruşturmanın gizliliğinin etkin kılınması, mahkeme kararıyla çok sayıda kişinin dinlenmesinin önlenmesi, takma adlarla dinleme yapılması gibi düzenlemelerin bulunduğu belirtiliyor. Jandarmanın da İçişleri Bakanlığı’na bağlanması düzenlemesinin de pakette yer alacağı belirtiliyor.