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Kültür-Sanat

Oylum Talu kitap yazdırttı!

Habertürk'te “Burası Haftasonu” ve “Bloomberg HT”de “İkonoskop”u sunan popüler ekran yüzü Oylum Talu, Destek Yayınları'nda çıkan Kahraman Tazeoğlu imzal&#

23 Temmuz 2011 03:00

 

BATUR FATİH İLHAN
baturf@gmail.com
www.twitter.com/baturf

 

Habertürk'te “Burası Haftasonu” ve “Bloomberg HT”de “İkonoskop”u sunan popüler ekran yüzü Oylum Talu, Destek Yayınları'nda çıkan Kahraman Tazeoğlu imzalı bir kitaba esin kaynağı oldu. Kitapevi raflarına henüz çıkan kitabın ismi:

 

“Kayıp Yüzyılın Prensesi: Oylum”...    

 

Radyo7'de “Mavi Ada” programını sunan Tazeoğlu'nun yayımlanmış altı kitabı bulunuyor. Sayı, kaleme aldığı "Kayıp Yüzyılın Prensesi Oylum’la yediye çıktı.

 

Yazar Tazeoğlu, televiyoncu Talu için yazmış olduğu kitabı, "Ruhlarında bir prenses taşıyan dünyanın tüm kadınlarına" adamış...


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