Oylum Talu kitap yazdırttı!

BATUR FATİH İLHAN

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Habertürk'te “Burası Haftasonu” ve “Bloomberg HT”de “İkonoskop”u sunan popüler ekran yüzü Oylum Talu, Destek Yayınları'nda çıkan Kahraman Tazeoğlu imzalı bir kitaba esin kaynağı oldu. Kitapevi raflarına henüz çıkan kitabın ismi:

“Kayıp Yüzyılın Prensesi: Oylum”...

Radyo7'de “Mavi Ada” programını sunan Tazeoğlu'nun yayımlanmış altı kitabı bulunuyor. Sayı, kaleme aldığı "Kayıp Yüzyılın Prensesi Oylum’la yediye çıktı.

Yazar Tazeoğlu, televiyoncu Talu için yazmış olduğu kitabı, "Ruhlarında bir prenses taşıyan dünyanın tüm kadınlarına" adamış...





