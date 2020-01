'Öyle iri olalım ki bizi yutmak isteyenlerin midesine oturalım'

Ahilik Haftası kutlamaları, Neşet Ertaş 1. Altın Bağlama Kültür/Sanat Ödülleri töreni ve bir açılış için Nevşehir'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, demokratikleşme paketiyle ilgili pazartesi günü açıklama yapacağını yineleyerek "Pazartesi bizi engellemeye çalışacaklar" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölünmek istediğini söyleyerek, "Bizi bölerek yutmak isteyenler var. Biz öyle iri olalım ki onların midelerine oturalım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bugünün dünyasının, bugünün küresel ekonomik sisteminin ahilerimizden öğreneceği çok önemli dersler var. Haksız rekabetin kıran kırana rekabetin, insanı sadece tüketici olarak gören anlayışın ahilik kültüründen çok şey öğrenmesi gerekiyor. Dünyanın kaynaklarını sınırsızca tüketen, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan sistemin çok şey öğrenmesi gerekiyor. Ne Selçuklu ne Osmanlı sömürü sistemine müsaade etmediler çünkü geleneklerinde ahilik vardı.

Ahilikte bulamazsınız

Rakibini komşusunu ezme onları iflas ettirme gibi bir anlayışı, 8 günlük ömre 9 günlük rızk katma anlayışını ahilikte bulamazsınız. Ahi elinin emeğine, ustalığına güvenir. Ahi malının çokluğuyla değil kazancının bereketi ile övünür. Onun için yüzyılların içinde gelen bu geleneği bu kültürü aktarmak zorundayız. Ahilik Selçuklu ’da, Osmanlı’da olduğu gibi cumhuriyetimizde de mayasını sürdürmelidir. Bu açıdan esnafımızı çok görev düşüyor. Geçtiğimiz 11 yılda esnafımız için çok sayıda reform yaptık. Bundan sonra da sorunları beraber çözmeye devam edeceğiz. Biz görevce geldiğimizde Ziraat Bankası’nın çiftçiye verdiği kredi faizi yüzde 59 iken şimdi yüzde 7 aralığında. Halk Bankası’nın esnafa verdiği kredi faiz yüzde 46-49’a kadar tırmandı. Şimdi yeni o da 5-7 aralığında. Farkı görüyor musunuz? Niye esnafımız ayağa kalksın.

Tek bayrak diyoruz çünkü…

Yola çıkarken “Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet” dedik ya. Bugün de yarın da buna söyleyeceğiz. Millet kavramı bir etnik yapıyı ifade etmez. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz bunu geniş tutarak gelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinde birlik olalım. Tek bayrak diyoruz değil mi. Niye tek bayrak? Çünkü bizim bayrağımız rengi şehidimiz kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız…Her şehit bir yıldızdır unutmayın. Bu anlamlar dolu olan bir bayrak var. Bizim ülkemizin içinde ikinci bir bayrak dalgalandırmak isteyenler ihanet içindedirler. Bizi bölerek yutmak isteyenler var. Biz öyle iri olalım ki onların midelerine oturalım.

Kuzey neyse güney odur

738 bin kilometre kare vatan topraklarıyla biz tek vatanız. Biz bu topraklarda ameliyat yaptırmaya operasyon yaptırma müsade etmeyiz. Bizim için batı neyse doğu odur. Kuzey neyse güney odur. 11 yılda bugüne akadan hizmet gitmeyen pek çok yere hizmet götürdük. Şimdi size sorsam” Şırnak 10 yıl önce havalimanı görür mü?” desem ne dersiniz? Bakın geçenlerde gittim aştım.

6 milli gemimiz…

“Bakınız Hakkari Yüksekova’da buraya havalimanı yapılacak” deseydik inanır mıydınız? Şimdi havalimanı yapıyoruz tehdit yayıyor. Müteahhitlerin biri alıyor biri bırakıyor. Derdimiz batıda olan havalimanı doğuda da olsun. İnsanca yaşamanın gereği bu. Ahilik kültürü bu. Onlar yol kesiyor biz yol açıyoruz. Farkımız bu, “Şimdi Kırşehir’in çevre yolu ne olacak?” diye soracaksınız. Bakanımızla oturup konuşacağız onunla da ilgili adımları atacağız. Biz sizlerle beraber geçmişi inşa ettik geleceği de hep birlikte inşa edeceğiz. 2 yıl önce birinci gemiyi bitirdik. Adı Heybeliada. Şimdi ikinci gemiyi bitirdik. Adı Büyükada. Şimdi iki yeni geminin daha çalışmasını başlattık. 4 tanesini de özel sektör tersanelerinde başlatıyoruz. Kısa süre içinde 6 tane milli gemimiz Silahlı Kuvvetlerin emrinde olacak. Türkiye artık kendi savaş gemilerini inşa eder konuma geldi. Dünya kendi savaş gemilerini yapabilen 10 ülke var. Türkiye bunlardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim pazartesi günün Ankara’da Bakanlar Kurulu toplantımızın hemen öncesinde saat 11.00’de Türkiye için tarihi bir anı hep birlikte yaşayacağız. 11 yıl boyunca hangi reformu yaptıysak karşı çıkanlar oldu. Pazartesi günü yine karşı çıkanlar olacak, biliyorum. Çünkü bizdeki muhalefet türü budur. Batı gibi değildir. Batıda muhalefet yeri geldiğinde iktidar ile birlikte olur yeri geldiğinde yerden yere vurur. Bakın üçüncü köprüyü yapıyoruz ona da karşı çıktılar.

Engellemeye çalışacaklar

Her adıma her reforma engel olmaya çalıştılar ama başaramadılar. 11 yıl boyunca onlar yanıldı millet kazandı. İnşallah pazartesi gününden itibaren onlar yanılacak. Özgürlükleri daha da genişleten, ekonominin demokrasinin daha da önemlisi kardeşliğimiz önüne açan bir paket açıklayacağız “Öcalan istedi” diyorlar. Bunlar bizlerin kongredeki vaatlerimizdir, planlarımızdı. 11 yıl boyunca her reform Türkiye’nin daha da büyümesini kardeşliğimizi daha da güçlenmesini sağladı. Milletimizin yararına olmayan hiçbir mesele içinde bizi göremezsiniz. Biz söz veririz, milletimizden yetki alırız sonra adım atarız. Hükümet programlarımda. Seçimlerde hedeflerimizi anlattık, sözlerimizi verdik yetki aldık ve yerine getiriyoruz. Pazartesi günü açıklayacağımız Demokratikleşme Paketi de Türkiye’nin hayrına olacak.

Bakın aylardır terör nedeniyle acı haberler almıyoruz. Terör Türkiye’nin zemininden kayıyor kayboluyor. Türkiye’nin birliğini beraberliğini hep beraber sağlayacağız. 76 milyonun kucaklaştığı bir süreçten geçiyoruz. Çözüm süreci dedik siz destek verdiğiniz. Bunu bazıları sabote etmek istedi. Sakın oyuna gelmeyin. Çok güçlü bir Türkiye’nin vatandaşı olmanın gururu yaşıyoruz hep birlikte yaşayacağız.