Öyle derin bir yoksulluk ki; sürekli gıdaya erişememe, evsiz kalma riski ile karşı karşıya kalan haneler var!

T24 Haber Merkezi

Kent yoksulluğu alanında onlarca mahallede hak temelli çalışmalar yürüten Derin Yoksulluk Ağı, Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu mahallelerde yoksullaşmanın daha da derinleştiğine dikkati çekerek kamu kurumlarına çağrı yaptı.



"Acil Eylem Planı, Hemen Harekete Geçin" başlıklı çağrıda "sürekli gıdaya, temel ihtiyaçlara erişememe ve evsizlik" riskiyle karşı karşıya kalanların aynı zamanda "elektrik, su ve doğalgaz kesintileri" de yaşadığını, "özellikle özelleştirilen elektrik şirketlerinin hukuki yollara başvurarak ailelere “yakalanma, tutuklanma” mesajları gönderdiği belirtildi.

Çağrı metni şöyle:

"Covid 19 döneminde daha fazla yoksullaşan, sürekli olarak gıdaya ve temel ihtiyaçlarına erişememe ve evsizlik riski ile karşı karşıya kalanlar için "Acil Eylem Planı, Hemen Harekete Geçin"

Büyükşehir ve ilçe belediyelerin sosyal kart, gıda kartı vb. haklarından yararlananlara atırılan miktarlar yükseltilmeli, Sosyal destek başvurularının değerlendirilmesinde kriter temel ihtiyaçlara erişememek olmalı, başvurular hızlıca işleme alınmalı sonuçlandırmalıdır.

Sosyal hizmet mevzuatına uymayan, bürokrasiye takılan fakat aşırı yoksulluk ya da yeni yoksulluk kategorisinde yaşam koşullarına sahip her bireyin ve ailenin başvurusu yerinde incelenerek düzenli gıda desteği ulaştırılmalıdır.

"Gıda kolileri bireyin ihtiyacına göre hazırlanmalı"

Ekonomik sıkıntılar, yetersiz beslenme olan ailelere dağıtılan gıda kolileri, evdeki bireyin ihtiyacına göre hazırlanmalıdır. Hijyen kolisine bulaşık, çamaşır deterjanı, bebekli aileler için bebek bezi, mama, kadınlar için hijyenik ped, hastalar için hasta bezi eklenmelidir.

Psikososyal destek ihtiyacı olan çocuklar ve yetişkinler için özel eğitim ve psikolojik destek uygulamaları uzaktan erişilebilir formatlarda uygulanmalıdır.

Evinde yemek yapamayan yaşlı, engelli veya özel ihtiyacı olan bireyler için aşevlerinden günde üç öğün sıcak yemek servisi yapılmalı veya uygun mahallelerde mahalle mutfakları açılarak sıcak yemek dağıtımı yapılmalıdır.

"Aşırı yoksul mahallelerde günlük temizlik yapılmalı"

Kamu kurumlarındaki, Büyükşehir ve ilçe belediye sosyal destek hatlarını arayan her bireye çözüm odaklı ve uygulanabilir bilgilendirme yapılmalı. Çağrı merkezlerine yapılan başvurular kişileri umutsuzluk ve güvensizliğe düşürmeyecek şekilde yanıtlanmalı, acil işleme alınmalıdır

Aşırı yoksulluk içinde yaşayan mahallelerde günlük temizlik yapılmalıdır.

Korona testi pozitif olan karantinadaki yoksul ailelere evlerdeki her bireyin ihtiyaçları düşünülerek bağışıklığını güçlendirici gıda, sıcak yemek, temizlik malzemesi desteği yapılmalıdır.

Belediyeler ve devlet kurumları stratejik planlarında yer alsa dahi “ erişilir, elzem olmayan açılışlardan” vazgeçmeli ve en az 6 ay, aşırı yoksulluk içinde yaşayanlar için daha gerçekçi projeleri, meslek çalışanları ve STÖ'lerle bir araya gelerek acilen hayata geçirilmelidir.

Elektrik şirketlerinden "yakalama, tutuklama" mesajları geliyor

Evlerinde buzdolabı, çamaşır makinesi vb. eşyalar olmayan ve bu yönde talepleri olan ailelere, pandemi koşullarında bu eşyaların olmamasının pandemi için risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak, bu eşyaların ulaştırılması sağlanmalıdır.

Evde yaşlı, bebek, hasta, engelli hatta elektriğe bağladığı hava makinesi olmadan yaşayamayacak olan bireylerin durumuna bakılmadan yapılan elektrik, su ve doğalgaz kesintileri bu dönemde kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarını riske atmaktadır.

Özellikle özelleştirilen elektrik şirketlerinin hukuki yollara başvurarak ailelere gönderdikleri mesajlarla “yakalanma, tutuklanma” tehditleri endişe ve korku yaratmaktadır. Pandemi koşullarında elektrik, su ve doğalgaz kesintisine gidilmemelidir.

Uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için mahallerde ücretsiz internet alt yapısı ve teknolojik imkanlar sağlanmalıdır.

Evsizlik riski ile karşı karşıya kalan aileler var

Evsizlik riski ile karşı karşıya kalan aileler tespit edilerek aile için uygun koşulların sağlandığı barınma merkezlerine yerleşme imkanı verilmelidir. Yıpranan konutların hızlıca yenilenmesi sağlanarak, düşük ücretli barınma imkanları yaratılmalıdır.

Temiz suya erişimi olmayan aileler için, acilen güvenli bir şekilde temiz suya ulaşabilecekleri temiz su tankerleri gibi çözümler bulunmalıdır.

Siyasi parti fark etmeksizin, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ortak hareket etmelidir.

Yeşil Kart kullanan kişilerin borçlarına bakılmaksızın ilaçlara ve sağlık hizmetlerine ulaşımları sağlanmalıdır.

İhtiyaç duyan ailelere ısınma ihtiyaçları için soba vb. araçlar sağlanmalıdır.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenli mama ve sağlık hizmeti verilmelidir."