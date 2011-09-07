'Öyle bir geçer zaman ki' de zaman atladı

T24 / Çağnur Öztürk



"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi yeni sezona merak edilen soruların cevaplarıyla giriş yaptı. Bu giriş biraz sessiz ve yavaş bir giriş oldu diyebilirim. İzleyicilerin beklediği soruların cevaplanması üzerineydi. Balıkçı öldü mü? Ali Kaptan yaşıyor mu? Babaanne hapse girdi mi? Son bölüm şu sözlerle bitmişti; ‘Her son yeni bir başlangıçtır çünkü en karanlık sonlarda bile hayatı devam ettirecek bir tohum vardır’… İşte bu nedenle Cemile ve çocuklarının hayatındaki başlangıçlar neler olacak sorusu zihinlerdeydi.



Yeni bölüm öncesi en çok konuşulan ise Osman’ın okula başlayacak ve aşık olacak olmasıydı. Açıkçası öğretmeninin derste Türkiye’nin coğrafi bölgeleri kaç tanedir sorusunu çok garipsedim. Daha ilkokul 1.sınıftaki bir çocuğa sorulacak türden değildi. Ben 1.sınıftayken fasulyeler vardı, abaküsler, fişler okumayı sökmeye çalışırdık bir sonraki aşamada ise Cin Ali serileri gelirdi.



1.sınıf müfredatında böyle bir konu olamaz, ufak bir mantık hatası diyelim…



Hikayede zaman atlaması yapıldı. Zaman atlaması yapmak daha da emek gerektiren bir durumdur. Karakterlerin her şeyi değişmek zorundadır, mekanlar çekilen yeni döneme uygun hale getirilmelidir. En önemlisi ise eski hikayenin yeni hikayeye adapte edilebilmesidir.



Zamanda 70'lere geçilmiş. Kostümler, saçlar, makyajlar, karakterler de bu doğrultuda değişmiş.



Sezonun yeni bölümünde de gerçekten çok başarılı bir prodüksiyon ve sanat yönetimi gördüm, yeniden yapılan dekorlar özellikle çok iyiydi. Oyuncuların başarısı ise zaten ortada artık…Yeni sezonun ilk bölümü verilmesi gereken cevaplardan ötürü ağırdı ama gelecek bölümlerde bizleri yine aynı hızda bir dizi bekleyecek.



Öyle bir geçer zaman ki’den bahsetmişken izleyici algısının oynanması durumuna önemli bir örnek daha vereyim;



Dizide Cemile karakterini canlandıran Ayça Bingöl’e sokakta Cemile diye sesleniliyormuş, işte yine sakındığım bir tehlike. Diziler lütfen bölüm bitince bitsin, hayatımızın merkezine koymayalım, bütün izlediklerimizin kurmaca olduğunun farkında olalım ve canlandırılan karakterlerin sadece canlandırılmış karakterler olduğunu gerçekte olmadığını, oyuncuların ise birer oyuncu olduğunu ve kendi gerçek kimliklerinin olduğunu unutmayalım!





