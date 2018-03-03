Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, grubunda şampiyon oldu

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

Voleybol 2\'nci Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, grubun son maçında deplasmanda karşılaştığı Tekirdağ Gençlik Hizmetleri’ni tüm setlerde mağlup ederek ligde 20 maçta 18’inci galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertli takım, topladığı 53 puanla grup şampiyonu oldu.

2\'nci Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, grubun son maçında deplasmanda karşılaştığı Tekirdağ Gençlik Hizmetleri’ni 25-13, 25-14 ve 25-20’lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde oynadığı 20 maçta 18 galibiyet 2 mağlubiyet elde eden Bursa ekibi, topladığı 53 puanla grup şampiyonu oldu.

HEDEF BİR ÜST LİG

Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı, 5-6-7 Mart tarihlerinde Elazığ’da TÜRŞAD, Peyas Spor ve Sorgun Belediye takımları ile Play-Off maçları oynayacak. İnegöl Belediyespor grubunu ilk 2 sırada tamamlaması halinde adını 7 takımla birlikte finallere yazdıracak. Turuncu-lacivertli ekip, eşleşme sonucu final maçında rakibini elemesi halinde 3 takımla birlikte bir üst lige adını yazdıracak.

TABAN: “TÜM SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sporu tabana yaymak adına kurulan İnegöl Belediyespor’un elde ettiği bu başarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnegöl’ün Belediyespor ile ilçe halkının salon sporlarına olan ilgisinin arttığını dile getiren Taban, “Kurulma amacı her yaştan bireye spor yapma imkanı sunmak ve salon sporlarına olan ilgiyi artırmak olan İnegöl Belediyesporumuzun Voleybol 2\'nci Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor takımı, mücadele ettiği grupta zorlu 20 maçlık periyodu büyük bir başarıyla tamamladı. 18 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 53 puan toplamayı başaran genç sporcularımız, gruplarında şampiyonluğa erişti. İnşallah pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan ve 3 gün sürecek Play-Off mücadelelerinden de başarıyla ayrılmaları durumunda bir sonraki turda üst lige çıkabilme mücadelesi vereceğiz. Ben tüm sporcularımıza elde ettikleri bu başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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