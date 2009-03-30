Oylar yeniden sayılıyor!

Antalya'nın Finike ilçesinde, seçim sonuçları ilan edilmemesine rağmen, AKP adayından 9 oy daha az oy aldığı anlaşılan MHP adayının itirazı üzerine, oylar yeniden sayılmaya başlandı.



Sandık başkanlarının birleştirme tutanaklarını getirdiği İlçe Seçim Kurulu'nda, sandık sonuçları bilgisayara girilmeye başlandığında, AKP'li Nail Dülgeroğlu'nin 2 bin 295, MHP adayı Kaan Osman Sarıoğlu 2 bin 286 oy aldığı görüldü.



İlçe Seçim Kurulu, tüm sandıkların toplamını henüz almamış ve sonucu ilan etmemiş olmasına rağmen MHP adayı Sarıoğlu ve çok sayıda partili Hükümet Konağı'na giderek, Seçim Kurulu'na itirazda bulundular.



Bunun üzerine, İlçe Seçim Kurulu oyları yeniden sayma kararı aldı. Kurulda, oyların yeniden sayılmasına başlandı.

