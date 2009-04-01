Oylar çöpe nasıl düştü?

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, bazı bölgelerde çöpten oylar çıktığını belirterek, itirazlarda bulunduklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e “O oyları arkadaşlarınız bırakmış olabilir” diye yanıt verdi.





NTV’de Can Dündar’ın sunduğu, seçim sonuçlarının tartışıldığı programda karşı karşıya gelen AKP ve CHP'nin İstanbul İl Başkanları "hile" iddialarını tartıştı.



Seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin normal olduğunu belirten AKP’nin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, ana muhalafet partisini seçimlere gölge düşürmeye çalışmakla suçladı.



Tahrik tartışması



Babuşçu, “CHP tahrik ederek, insanlar üzerinde bir korku psikolojisi oluşturmaya yönelik bayraktarlık yapıyor” dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise “11 seçim yaşıyorum, ilk kez böyle bir seçimle karşı karşıyayım. Sadece bir ilçe de değil, şu anda birçok ilçemizde, gerek bazı ilçelerde çöp kutularında, bazı ilçelerde ise başka yerlerde bulundu. Şimdi elimde Beyoğlu ile ilgili belgeler var, çok somut. Altında Seçim Kurulu Başkanı’nın mühürü ve imzaları var. Şimdi biz bunlara itiraz etmeyelim mi? Hak aramayalım mı? Hak aramanın tahrik olduğu şey nedir?” dedi.



'CHP'liler bırakmış olabilir'



AKP'li İl Başkanı Babuşçu, çöpten oy çıktığına yönelik iddialarla ilgili olarak şöyle konuştu: “Büyükçekmece’de olduğu gibi camı-çerçeveyi indirerek veya insanları birbirine karşı kutup haline getirip, birbirlerine saldırtarak çözüm alamazsınız. Bu ne Türk demokrasisine, ne de başka hiçbir şeye yakışmaz ve bağdaşmaz. ‘Oylarımız çöplerden çıkıyor’ derseniz; eğer çöplerden oyunuz çıkıyorsa, o mücadeleyi sizinle beraber yapalım. O oyları toplayalım ve gereğini yapalım. Korkarım ki, o çöplerden çıkan oyları sizin arkadaşlarınız bırakıp, sonra da ‘Bakın bizim oylarımız çöplerden çıktı’ diyebilirler.”



'Oy çalma kara leke olacak'



Kendilerinin asla iftira atmadıklarını söyleyen Tekin şu yanıtı verdi: “Şu anda elimde şu anda belge var, 1153 nolu sandık. Buna benzer yüzlerce var. AKP sıfır, altında kurulun mühürü var, imzası var. Şimdi bakıyoruz 63 tane oy var. Burada yokken, burada nasıl oluyor? Buna itiraz etmeyelim mi? Yani kendilerinin de itiraz hakları var. Birçok ilçelerde kendileri de itiraz edecekler. Bu oy çalma işi demokrasi tarihimize kara leke olarak geçecek. Böyle bir şey olabilir mi?”



Tekin’in oy çalındığına yönelik sözlerine tepki gösteren Babuşçu ise “İl genelde benim 20 bin oyum kaydırılmış. Seçimin alınmasını dahi etkileyecek şekilde 20 bin oy kaydırılmış. Bütün ilçelerde başvurumuz ve itirazımız var. Oy çalma sözü bir iftiradır. Kim, nerede oy çalmış? Bunun izah edilebilir tarafı var mı?” diye konuştu.



'Niye rahatsız oluyorsunuz?'



CHP'li Tekin “Televizyon ekranlarında gördüm, Beylikdüzü’nde oylar bulundu. Bizim il merkezlerimize gelen oylar var. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz anlamış değilim. Burada bir sorun varsa muhatabı seçim kurullarıdır” dedi.



Babuşçu ise şöyle konuştu: “Örgütlerinize mesaj çeker ve 3-5 bin insanı Seçim Kurulu önüne yığarsanız işte bu tahriktir. Biz, seçim kurullarının vereceği kararlara saygılı olacak ve gereğini yapacağız.”