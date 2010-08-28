Öykü’nün üniversite hayallerini yıkan hata

T24 - Zonguldak’ın Devrek İlçesi’ne bağlı Çorak Köyü’nde Açık Öğretim Lisesi’nden (AÖL) mezuniyet için gerekli olan 192 krediyi 7’inci dönem sonunda tamamlayarak, verilen geçici mezuniyet belgesiyle ÖSS’ye giren 19 yaşındaki Öykü Sülük, Aksaray Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü’nü kazandı. Sevinç içinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne lise diplomasını almaya giden Sülük, “Sen 7 dönem okumuşsun. Yönetmeliğe göre 8 olmalıydı. Mezun olamazsın, üniversiteye gidemezsin” denilmesiyle şoke oldu. Öykü Sülük, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya mektup yazarak üniversite hayalinin önündeki engelin kaldırılmasını istedi.



Eşi Hatice Sülük’ten boşanınca, 2000’de 4 çocuğu ile birlikte Almanya’dan Devrek’teki köyüne dönüş yapan 48 yaşındaki Sami Sülük’ün büyük kızı Öykü Sülük, Devrek Anadolu Lisesi 2’inci sınıf öğrencisiyken, kardeşleri 16 yaşındaki Ülken, 13 yaşındaki Olay ve 6 yaşındaki Simge’ye bakabilmek için okulu bıraktı.





ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI



Öykü, 1.5 yıl aradan sonra babasının desteği ile açık öğretim lisesine kaydını yaptırarak eğitimine kaldığı yerden devam etti. Öykü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesiyle bu eğitim ve öğretim yılı başında dershaneye giderek ÖSS’ye hazırlanmaya başladı. Yıl sonunda Halk Eğitim Merkezi’nden verilen geçici mezuniyet belgesiyle ÖSS’ye giren Sülük, Aksaray Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü’nü kazandı.



Kardeşlerine hem ablalık, hem de annelik yaparken, liseyi dışarıdan bitirip üniversiteyi de kazanarak herkese örnek olan Sülük, önceki gün sevinç içinde lise diplomasını almak için Halk Eğitim Merkezi’ne gitti. Ancak görevliler, “Sen 7 dönem okumuşsun. Yönetmeliğe göre 8 olmalıydı. Mezun olamazsın, üniversiteye gidemezsin. Biz hata yapmışız” deyince şoke oldu. AÖL mezuniyet şartlarından, ‘Toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekir‘ maddesini yerine getirmesine rağmen, ’Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması gerekir‘ maddesine uymadığı gerekçesiyle diplomasının verilmediğini belirten Öykü Sülük, buna rağmen tamamen görevlilerin bir hatası sonucu 7’inci dönem sonunda kendisine geçici mezuniyet belgesi verildiğini ve sınava girdiğini söyledi.











