Öykü'den şaşırtan açıklama

Tolga Karel’i tokat atarak terk eden Öykü Çelik, “Tolga da beni dövüyordu. İlişkide kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk” diyerek herkesi şaşırttı.



“Yaprak Dökümü” dizisinin ‘Oğuz’u Tolga Karel’in iki yıl aşk yaşayıp geçtiğimiz hafta ayrıldığı sevgilisi Öykü Çelik, Radyo Pink’te “Cadı Kazanı” programına konuk oldu. Tolga Karel’e tokat atan ve bu görüntüleri bütün magazin programlarına konu olan Çelik, “O gece Tolga’ya attığım tokat için asla pişman değilim” dedi. Öykü Çelik, şöyle devam etti:



“Tolga’nın geçenlerde bir açıklaması olmuş ‘Ben kadına vurmam’ diye. Tolga da beni dövüyordu. İlişkimizde kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk. İki psikopat, iki ruh hastası bir araya geldik. İki ay çok düzgün giderken, birden birbirimize tekme tokat giriyorduk. Biz aslında birbirimizi şiddetli seviyorduk. Bir keresinde iş görüşmesine gidemez duruma geldiğim de oldu. Tolga’yı hâlâ çok seviyorum

