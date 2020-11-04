Öykü Serter'den İzmir depremi çıkışı: Şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar!

Ünlü sunucu Öykü Serter, İzmir depremi ardından yaşananlarla ilgili sert eleştirilerde bulunurken, ''Şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar!'' dedi.

Öykü Serter, İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Instagram hesabından iktidara da muhalefete de sert eleştiriler yöneltti.



Sunucu, iktidar ve muhalefeti, ‘’İktidarı ayrı muhalefeti ayrı.. İtişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz; fakirleştirdiniz. Sarayın günlük harcaması 10 Milyon, İzmir’e çıkan ödenek 5 Milyon! Sadaka mı veriyorsunuz bu nedir Allah aşkına? Milletin a.. koyacağız diyen Cengiz’in affedilen vergisi 425 Milyon!’’ şeklinde eleştirdi.



Öykü Serter’in Instagram hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

''Depremle ilgili önergeleri reddeden, imar barışında imzası, yetkisi, etkisi olan herkes sorumlu. Herkes bu masum insanların ölümünün sebebi, katili... Deprem vergilerini çalan - evet çalan (hesabını veremiyorsanız çalınmıştır!) herkes bu acının müsebbibi, bu saatten sonra bu iktidara, idarecilere, yetkilere hesap sormayan herkes de başına geleceklere razı olmuş demektir. Artık kendimize gelelim, yeter diyelim; öfkemize sahip çıkalım. Bu halkın aklıyla, duygusallığıyla, imanıyla dalga geçer gibi oynadığınız, suistimal ettiğiniz yeter!"

Şu yardımlaşmayı, dayanışmayı gördükçe bizi bizle bırakın, biz kendimizi kurtarırız, yaşatırız, yönetiriz, neyimiz varsa paylaşırız. Bu birlik beraberlikten şov malzemesi çıkarmayı, enkaz üstüne çıkıp bonus toplamayı, yarın hava soğuk değil, yağmur da yok açıkta kalın, diyebilen bakan utanmazlığını, halkımız da çürük binalarda oturmasalarmış arsızlığını, ‘Ayda'nın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor’ diyen şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar.''

İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı... İtişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz; fakirleştirdiniz. Sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir’e çıkan ödenek 5 milyon! Sadaka mı veriyorsunuz bu nedir Allah aşkına? Milletin a...koyacağız diyen Cengiz'in affedilen vergisi 425 milyon!