Öykü Özen: Beni siz güçlü bildiniz, ama ben bir aşka yenildim

T24 - CHP'den milletvekili aday adayı olmasıyla gündeme gelen transseksüel Öykü Özen, başkanı olduğu derneğin penceresinden atlamak istedi.
Gökkuşağı Derneği Başkanı Öykü Özen, dernek penceresinden atlamak istedi.
Eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma girdiğini söyleyen Özen, bir polis memuru tarafından ikna edildi.
CHP'den milletvekili aday adayı olan Özen, 'seçilirsem devrim olur' demiş, NTV'de katıldığı programda da eşinden gördüğü desteğin altını çizmişti.
Travestileri, Transseksüelleri, Gayleri, Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneğinin (Gökkuşağı) Başkanı Öykü özen, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle derneğin penceresinden atlamak istedi.
Arkadaşlarına ve gazetecilere, ''Beni siz güçlü bildiniz. Beni yaşama bağladınız. Ama ben bir aşka yenildim. Çok acı çekiyorum. Bunun tek sorumlusu eşim. Ölünce bile güzel yazın. Ben insanlara
umut oldum ama kendime umut olamadım. Sadece sevdim. Mücadelesini verdiğim dernek, ölüm yerim, beni unutmayın. Elveda dostlar'' yazılı SMS atan Özen, pencereden sürekli ''Yeter'' diye bağırdı.
Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde Özen, itfaiye merdiveniyle pencereye ulaşan polis memuru tarafından ikna edilerek, aşağı indirildi.
Öykü Özen, ambulansa bindirilene kadar ''Yeter'' diye bağırmaya devam etti.
CHP'den milletvekili adaylığı için başvuruda bulunan Özen, Banu Güven'le Artı programına katılmıştı