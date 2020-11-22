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Öykü Karayel’in ikizi Ezgi Karayel: Boşuna beklemeyin, ben Öykü değilim

22 Kasım 2020 20:54

Bir Başkadır dizisindeki oyunculuğu ile dikkatleri çeken Öykü Karayel’in, kız kardeşi Ezgi Karayel bir kez daha kardeşiyle karıştırıldı. Fotoğraf çektirme isteklerini geri çeviren Karayel “Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim” açıklamasını yaptı.

Öykü Karayel’in kendisine tıpatıp benzeyen ikizi Ezgi Karayel, yine karıştırıldı.

"Ben Öykü değilim"

Milliyet’in haberine göre Cihangir’de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel’i görenler, fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, “Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim” diyerek, açıklama yaptı. Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, “Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben” dedi.

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