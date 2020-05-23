Öykü Arin'in annesi Eylem Şen: Yeniden ilik savaşı oldu, donör olun, umut olun

Öykü Arin’in son durumuyla ilgili paylaşım yapan Eylem Şen, Öykü Arin’de yeniden ilik savaşı olduğunu söyledi ve ilik nakli bekleyen binlerce kişi için donör olun çağrısı yaptı

Öykü Arin’in Annesi Eylem Şen, Öykü Arin’in son durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Öykü Arin’de yeniden ilik savaşının olduğunu ve bunu önleyen ağır ilaçlar kullandığını bildiren Şen, “eğer tam uyumlu bir donör bulsaydık bütün bunlar böyle olmayacaktı” diyerek, ilik nakli bekleyen binlerce kişi için ‘donör olun, umut olun’ çağrısı yaptı.

Eylem Şen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Öykü Arin’e dair sorulara yanıt verelim: Öykü Arin’de yeniden İlik savaşı oldu.Evden ekstra ilaçlar alıyor. Hem Öykü Arin’in yeniden ihtiyacı olma riskine karşı hem de İlik nakli bekleyen binlerce öykü için donör olun! Umut olun! Kök hücre bağışı hayat kurtarır!” dedi.