Öykü Arin için uygun donör hâlâ bulunamadı; siz de kök hücre bağışçısı olabilirsiniz

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlar, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde kan verdi.

Küçük kızın babası Çağdaş Yazıcı’nın bir dönem şube başkanlığı yaptığı Tüm Bel-Sen’in Karşıyaka temsilciliği ve Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, Türk Kızılayının kan aracı Karşıyaka Çarşısı girişinde bağışları kabul etti.

Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün açıklamada, Öykü Arin’e yardım etmek için geçen yıl kasım ayından itibaren Türkiye’nin farklı yerlerinde kök hücre bağışı kampanyaları düzenlediklerini anımsattı.

Karşıyaka’da ikinci kez kampanya yürüttüklerini dile getiren Aygün, başka sivil toplum kuruluşlarından da destek gördüklerini aktardı.

Aygün, sosyal medya ve tanıdıkları aracılığıyla ulaştıkları yurt dışında yaşayan kişilerin de kök hücre bağışında bulunduğunu ifade ederek Brezilya’da yüzde 70 oranında uyumlu donör bağışçı bulunduğunu ancak Öykü’nün sorunsuz bir şekilde hastalığından kurtulması için yüzde 100 uyumun yakalanması gerektiğini anlattı.

Öykü Arin’in nakil için fazla vakti kalmadığını vurgulayan Aygün, “Kızımızın iki ay zamanı kaldı. Donöre ihtiyacı var. Herkes katkı sunsun. Kampanyanın başından bu yana yaklaşık 50 bin kişi kök hücre bağışında bulundu ama henüz uygun donör bulunamadı.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı herkes bağışçı olabilir

18-50 yaş arası sağlıklı her insan kök hücre bağışında bulunabilir. Kan veren kişilerden iki ya da üç küçük tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor. Uygun eşleşme bekleniyor. Hepatit B, Hepatit C, AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler ise kök hücre bağışında bulunamıyor.