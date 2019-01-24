Öykü Arin için cezaevinden mektup var: Belki hayatını kurtarabiliriz

İzmir'de 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan yardım kampanyası yurt dışından bile büyük ilgi gördü. Öte yandan Nazilli Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu B/8 Koğuşu ve Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'undan "Öykü Arin’e biz de umut olmak istiyoruz" talebiyle mektup geldi.

Posta Gazetesi'nden Banu Şen'in haberine göre, İzmir’de başlayan kampanya yurt dışına kadar ulaştı. 'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı. Kuyruklar oluştu, kampanya büyüdü büyüdü. Dizi oyuncusundan işçisine, iş insanlarına kadar herkes kök hücre bağışı bekleyen bütün 'Öykü'ler için sıraya girdi.

TIKLAYIN - "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı

Minik Öykü için Cezaevinden gelen mektuplar şöyle:

Gön: A.S.

Nazilli Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu B/8 Koğuşu

(…)

Bu mektubu kendim veya arkadaşlarımın istekleri için yazmıyorum. Lösemi hastası olan 3.5 yaşında ve son 2 ay ömrü kalan Öykü Arin adına yazıyorum. Belki onun hayatını kurtarabiliriz. Ona tekrar uzun ve yeni bir hayat verebiliriz. Tabii ki sizlerin de katkıları olursa bunu başarabiliriz. Benim bir çocuğum yok ve evli değilim ama ben bu vatanın evladıyım. Evet bir suçtan cezaevinde olabilirim ama benim de bir vicdanım var. Kendime bunu bir sorumluluk olarak gördüğüm için yazıyorum. Benimki bir umut gelecek nesillere ve Öykü Arin gibi çocuklarımıza belki bir faydamız olabilir. Yarınlarımız güzel olması için mücadelemizi hep yapmamız gerekir. Bu konuda bir faydamız olacak ise ne mutlu bizlere. Ben ve benimle beraber yatan birçok mahkum arkadaşım ‘Öykü’lerimizi yarınlara taşıma adına kan bağışı yapmak istiyoruz.

Yarım kalan hayallerin gerçekleşmesi ümidiyle.

Gön: E.O.P.

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Üst F-4 Blok 3

Merhaba

Bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak bir cevap ümidiyle kardeşim A. ile sizden önemli bir konu hakkında yardımınızı bekliyoruz. Yapmış olduğumuz bir hatadan dolayı sevdiklerimizden, çocuklarımızdan ayrı bu soğuk dört duvar arasında ömrümüz tükeniyor. Sevdiklerinden ayrılmayı en iyi biz ıslah olmuş, pişmanlıkları olan, demir parmaklıklar arasında hayatını geçirmeye çalışan bizler biliriz. Sizin yardımınızla lösemiye yakalanan yavrularımıza bir can olmak istiyoruz. Bir masum bizim sayemizde anne babasından ayrılmasa tarifi imkansız bir sevincimiz olacak, buna da o kadar ihtiyacımız var ki... Bizimle beraber 15 kişi bağış için bekliyoruz.