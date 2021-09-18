OYDER Başkanı Mersin: Arzı kendileri yönetemiyorlar; galericiler üzerinden satış yapıldığı yönündeki ifadeler sektör geneline atfedilemez

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Ticaret Bakanlığı'nın fiyatlara ilişkin denetim kararı üzerine Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Mersin, arzı kendilerinin yönetmediğinin altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotivde bayilere yönelik fiyat denetimi kararı üzerine otomotiv bayilerinin çatı kuruluşu OYDER galericiler üzerinden satış yapıldığı yönündeki ifadelerin sektörün geneline yayılamayacağını söyledi.

Turgay Mersin, bazı bayilerin bahsedilen fiili işlemiş olabileceğini ancak bunun sektör geneline atfedilemeyeceğini belirtti. Mersin, bu konuda üyelerini de uyardıklarını sözlerine ekledi.

Sektörde arz sıkıntısı olduğunu ve arzı kendilerinin yönetemediğini belirten Mersin, arzın talebi karşılayamadığı durumda ÖTV matrah indiriminin fiyatlara yansımadığı yönünde bir algı oluştuğunu belirtti.