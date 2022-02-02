OYDER Başkanı Mersin: 300 bin liranın altında araç kalmadı

OYDER Başkanı Turgay Mersin Bloomberg HT yayınına bağlanarak Ocak ayında bir önceki seneye göre yüzde 18 daralan otomotiv pazarını ve otomotiv kredisi koşullarının iyileştirilmesi için BDDK Başkanı ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

Düşen rakamların büyük oranda yükselen otomotiv fiyatları ve kredi koşullarından kaynaklandığını belirten Mersin, şöyle konuştu:

"Maalesef Ocak pazarı geçen seneye göre yüzde 18 daraldı. Binek ve ticariye göre değişken olsa da genel pazar yüzde 18 daraldı. Bu hafta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile bir görüşme yaptık. Orada krediye ulaşma zorluğunu ve kredi kullanma oranlarının düşük kaldığını ve araçların fiyatlarının yükseldiğini OYDER ekibiyle detaylı olarak anlattık.

Dolayısıyla orada acilen bir güncellenmeye ihtiyaç var. Örnek vermek gerekirse; 300 bin liralık bir aracın kredi kullanma oranı yüzde 30 yani bugün 300 bin liranın altına artık bir araç kalmadı. Dolayısıyla 400-500 bin liralık araçlarda kredi kullanma oranı yüzde 30’un altında gerçekleşiyorsa vatandaşın bu araca sahip olma şansı kalmıyor.

Bu da tabii ki pazarın geçen sene yüzde 18 daralmasına sebep oldu. Tabii bunu sadece bu nedene bağlamak doğru olmayabilir. Araç bulunabilirliğinde de bazı sıkıntılar var onun da etkisi olmuş olabilir ama genel anlamda kredi faizlerinin yüksekliği, krediye ulaşma ve kredi taksit sayılarındaki düşüklük maalesef pazarı yüzde 18 daralttı"

Düşük taksit sayısı ve yüksek faiz en büyük etken

Bu hafta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile yapılan görüşmeyi ve beklentilerini de aktaran Mersin şöyle devam etti:

"BDDK Başkanı ve Yardımcısı bizi dikkatle dinledi. Onlar da zaten bu durumun farkındalar. Biz uzun bir yazı ile OYDER olarak görüşümüzü bildirdik. 300 bin bareminin 450 bin liraya çıkartılması ve bu araç için yüzde 30 değil yüzde 80 oranında kredi kullanılarak alınması ve yine 24 ay aralığının da 60 aya çıkartılması şeklinde görüşlerimiz belirttik.

Araç fiyatları gerçekten çok arttı. Dolayısıyla taksit sayılarının artması lazım çünkü artmazsa taksit miktarları yüksek oluyor ve alım gücünü düşürüyor. Faizlerin de arttığını düşündüğünüz zaman vatandaşın araç sahiplenme olasılığı kalmıyor. Müşteriler istediği modeli bire bir bulamasa bile artık araç bulma konusunda çok ciddi bir sıkıntı yok ama bu taksitlendirme sayısının düşük ve faizlerin yüksek olması müşterilerimizi zaman zaman geri çevirmek zorunda kalmamıza neden oluyor.

BDDK Başkanı ve Yardımcısı taleplerimizi saygıyla karşıladı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelecek. Umarım bizim istediğimiz gibi gelir ama orada bir siyasi otorite de var. Hepsi beraber bir karar alacaklardır diye düşünüyorum"