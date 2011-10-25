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Politika

Oyan, savcı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM (A.A)

25 Ekim 2011 21:51

-Oyan, savcı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM (A.A) - 25.10.2011 - CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Oda TV savcısı hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP'nin basına kapalı grup toplantısında, milletvekilleri söz aldı. Söz alan milletvekillerinden Oyan'ın, iddianamede, aralarında kendisinin de yer aldığı 2'si eski vekil olmak üzere 7 milletvekilinin adının geçtiğini söylediği belirtildi. TBMM kürsüsünden yapılan konuşmaların iddianameye eklendiğini ifade eden Oyan'ın, Oda TV'ye yazdığı iki ekonomik analizin de AK Parti'yi yıpratmaya yönelik yayınlar bağlamında iddianamede yer aldığını dile getirdiği öğrenildi. Oyan'ın, Oda TV savcısı hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği ifade edildi.

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