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Ekonomi

OYAK'ta tepe yönetim değişti

OYAK Genel Müdürü Coşkun Ulusoy 16 yıllık görevini bıraktı

12 Mayıs 2016 13:22

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nda (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Necati Özbahadır’ın istifasının ardından Genel Müdür Coşkun Ulusoy da görevini bıraktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Genel Müdürlük koltuğuna, uzun süredir Başbakanlık Teftiş Kurulu’nda başkan yardımcılığını görev yapan Süleyman Erdem oturdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Havelsan yönetiminde de bulunan emekli Tümgeneral Mehmet Taş getirildi.

 

OYAK'ta devir teslim bugün

 

OYAK'tan yapılan açıklamada; 14 Haziran 2000'de göreve gelen Coşkun Ulusoy'un, 12 Mayıs 2016'da koltuğu Süleyman Erdem'e devredeceği belirtildi. Oyak'ta devir teslimin bugün (12.05.2016) yapılması bekleniyor.

 

Ulusoy: Saçlarım bembeyaz oldu

 

Coşkun Ulusoy, Genel Kurul'daki veda mesajında "16 yılda simsiyah olan saçlarım bembeyaz oldu. Zor günler geride kaldı." diyerek; yeni organizasyonlara, şekillenmelere ve vizyonlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Ulusoy koltuğunu, "Yeni atılımın yeni arkadaşlarla başlamasının yararlı olacağını düşünüyorum" sözleriyle bıraktı. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu yasasına göre; 3 yıllığına göreve getirilen Yönetim Kurulu Başkanı'nı Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, TOBB ve Bankalar Birliği başkanlarından oluşan bir komite seçiyor. Genel Müdür ise yönetim kurulu tarafından seçiliyor.

 

 

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