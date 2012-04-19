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Politika

TBMM yönetiminde OYAK’a inceleme başlatıldı

TBMM koordinatörlüğünde OYAK’a yerinde inceleme başlatıldı

19 Nisan 2012 20:41

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM’nin koordinatörlüğünde OYAK’a beş koldan inceleme başlatıldı. OYAK’ın, inceleme için  özel  çalışma odası hazırlandı. Çok sayıda hesap, vergi uzmanı TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan, “ yönetimde astsubayların yeterince temsil edilmediği” iddialarının da içinde bulunduğu şikayetleri inceleyecek. İnceleme, OYAK’ın hesaplarını kapsamayacak. 

 

‘OYAK’a yönelik şikayetler inceleniyor’

 

TBMM Dilekçe Komisyonu’nda kurulan OYAK Alt Komisyonu Başkanı AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, T24’e,  “ OYAK’ın hesapları incelenmiyor. OYAK denetlenmiyor” dedi.  İncelemenin komisyon kurulmasına neden olan şikayetlerle sınırlı olduğuna dikkat çeken Aydın, hesap ve vergi uzmanlarının inceleme yaptığını söyledi. OYAK’a yönelik şikayetler,  Maliye Bakanlığı, SPK, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay,  SGK  uzmanları  tarafından incelenecek.

 

‘Yönetimde astsubaylar temsil edilmiyor’

 Uzmanların inceleyecekleri konular şöyle:

-OYAK yönetiminde astsubaylar yeterince temsil edilmiyor

- Yapılan kesintiyle orantılı ödeme yapılmıyor

-bir takım piyasa işlemleriyle OYAK mensupları zarara uğratılıyor

-Kamu adına denetim yapılmıyor

-Kişisel bilgiler menfaat karşılığı bir takım şirketlere veriliyor

-OYAK imkanlarından bir takım çevrelere imtiyaz  sağlanıyor

-Zorunlu üyelik uygulaması  kaldırılmalı

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