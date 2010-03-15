OYAK'ı emekli astsubaylarla yönetecek

T24 - Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, OYAK'ın, 30 Aralık 2009'da satın aldığı Aslan Çimento Grubu'nun yönetim kuruluna emekli astsubayların atanmasını önerdi. OYAK, TEMAD'dan 7 kişilik isim listesi istedi.





Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) yönetim kurulunda yer alabilmek için yıllardır mücadele veren emekli astsubaylar sonunda muradına erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, OYAK'ın, 30 Aralık 2009'da satın aldığı ve 'pırlanta değerinde' gördüğü Aslan Çimento Grubu'nun yönetim kuruluna emekli astsubayların atanması için öneride bulundu. OYAK, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nden (TEMAD) 7 kişilik isim listesi istendi. Orgeneral Başbuğ, 2008 yılındaki 30 Ağustos Resepsiyonu'na da ilk kez astsubayları davet etmiş, daha sonra OYAK'ın Bolu ve Adanada'daki çimento fabrikalarının denetim kurullarına iki astsubayın atanmasını sağlamıştı.





AİHM'ye şikayet ettiler



Bu yeni gelişmeyle emekli astsubayların OYAK'ı şikâyet ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) davanın da düşebileceği öngörülüyor. Emekli astsubaylar, 10 Eylül 2007'de yönetim ve denetim kurulları ile iştiraklerinin genel kurullarında kendilerine görev verilmediği gerekçesiyle OYAK'ı AİHM'ye şikâyet etmişlerdi. OYAK, 2008'de satışa çıkarılan Lafarge Grubu'na ait Aslan Çimento, Lafarge Ereğli Öğütme Tesisi ve Lafarge Beton'u 2009 sonunda iştiraklerine katmıştı. Yılda 1.2 milyon ton çimento üreten Aslan Grup için OYAK 130.6 milyon euro bedel ödedi. Aslan Grup Türkiye'de kurulan ilk çimento fabrikalarından biri.







