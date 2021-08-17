OYAK Yatırım, yılın ilk yarısında 131.8 milyon TL net kâr elde etti

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, konsolide ana ortaklığa düşen net kârının 2020 yarıyılında 49.2 milyon TL iken, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon TL’ye ve özkaynakların da 586.1 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

OYAK Yatırım’ın son dönemlerde yapmış olduğu iş birlikleri ve halka arzlar da kurumsal finansman ve aracılık komisyon gelirlerine olumlu etki etti.





