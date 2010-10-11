-OYAK RENAULT: 47 - GALATASARAY CAFE CROWN: 70 ANTALYA (A.A) - 11.10.2010 - Spor Toto Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçta Galatasaray Cafe Crown, Oyak Renault'u rahat bir şekilde 70-47 yendi. Galatasaray Cafe Crown maça hızlı başladı ve Oyak Renault üzerindeki baskıyı maç başında artırdı. Birinci periyotta baskılara karşı Oyak Renault ribaundlarda başarılı oldu ve farkın açılmasını engelledi. 1. periyot 13-18 Galatasaray Cafe Crown lehine sona ererken, 2. periyotta da Galatasaray'ın üstünlüğü görüldü. Galatasaray Tutku Rancik'in hucumdaki etkili oyunuyla sonuca gitmeye çalıştı. Oyak Renault ise yabancıları Gibson ve Waller ile sayı bulmaya çalıştı. Maçın ilk yarısı 22-26 Galatasaray Cafe Crown'ın üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray Cafe Crown 3. periyotta Oyak Renault üzerindeki baskısını daha da artırdı ve aradaki sayı farkı da arttı. 3. periyot Galatasaray'ın 48-37'lik üstünlğü ile geçildi. Son periyotta da üstünlüğü elinde tutan Galatasaray, Oyak Renault'u rahat bir şekilde 70-47 yendi. Galatasaray bu sonuçla Antalya'daki kupa maçlarındaki ilk galibiyetini almış oldu. Salon: Kepez Arena Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Özlem Yalman xxx, Osman Sinan İşgüder xxx Oyak Renault: Wayne Garcia xx 5, Nedim Dal xx 8, Tufan x, Gibson xxx 14, Waller xx 8, Cevat xx 2, Kerim xx 1, Kerem xxx 9 Galatasaray Cafe Crown: Caner xx 6, Tutku xxx 9, Andric xx 6, Rancik xxx 11, Evren Buker xxx 9, Ermal xxx 14, Melih xx 7,Haluk xxx 8 1. periyot: 13 - 18 (Galatasaray) Devre: 22-26 (Galatasaray) 3.periyot: 37-48 (Galatasaray)