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Spor

OYAK Gordon'la güldü

OYAK Renault, Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 71-70 mağlup etti.

20 Ekim 2008 03:00


OYAK Renault, Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 71-70 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 26 sayı atan Gordon maçın en skorer ismi oldu.

BEKO Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 71-70 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da adam adama savunmayla başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk 5 dakikayı konuk ekip 13-10 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, Gordon'un basketleriyle 7. dakikada 7-7 eşitliği sağlarken, ilk periyodu turuncu-mavililer 20-18 önde tamamladı. Çekişmeli geçen 2. periyot sonunda devreyi, konuk ekip 35-34 üstün kapadı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, ABD'li oyuncuları McCalebb ve Lofton ikilisinin basketleriyle skoru 29. dakika 53-44 yaparken, periyodu da 55-44 önde bitirdi.

Yabancı oyuncularının etkili oyunuyla 32. dakikada farkı 16 sayıya (61-45) dek çıkaran konuk takım karşısında OYAK Renault oyundan kopmadı ve özellikle Alper'in sayılarıyla oyuna ortak oldu ve karşılaşmayı 71-70 kazandı.

OYAK RENAULT: 71 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 70

Salon: Atatürk

Hakemler: Rüşrü Nuran xxx, Serkan Emlek xxx, Alper Altuğ Köselerli xx

OYAK Renault: Evren xx 5, Gordon xxx 26, Alper xxx 10, Jones xxx 13, Stiemsma xxx 10, Ahmet Ali x, Serhat x 3, Nedim x 2, Tufan xx 2

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton xxx 18, McCalebb xxx 19, Ümit xx 5, İnanç x 2, Friend xxx 15, Wallace xx 6, Uluğ x 2, Altan x 3, Onur x, Fahri Kaan x

1. Periyot: 18-20

Devre: 35-34 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 45-55

Beş Faulle Çıkanlar: Jones 39.50 (OYAK Renaut), İnanç 39.44 (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

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