Oya Özarslan Transparency International Yönetim Kurulu'nda

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, yolsuzlukla mücadeleye öncülük eden Transparency International’ın (Uluslararası Şeffaflık Örgütü) Uluslararası Yönetim Kurulu\'na seçildi.
Özarslan, 25 yıldır çeşitli işlere imza atan Transparency International\'a Türkiye\'den seçilen ilk kişi oldu.
Yolsuzluğun toplumlar üzerindeki etkisini sonlandırmak için insanları güçlü bir koalisyon
içinde bir araya getiren ve yolsuzlukla mücadelede lider bir sivil toplum örgütü olan
Transparency International Genel Kurul\'unda yapılan seçimlere yüzü aşkın ülke kolu
temsilcisi katıldı.
16 adayın yarıştığı Yönetim Kurulu seçiminde Oya Özarslan, en yüksek ikinci oyu alarak seçimleri kazandı.
Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve medyada şeffaflık ve dürüstlük standartlarına
yönelik inisiyatifler yürüten Özarslan konuşmasında, \"Yolsuzluk yerel sınırları aşarak küresel
bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası finans sistemini kullanan küresel yolsuzluk, yoksul
ülkelerin kaynaklarını ülke dışına çıkarmakta ve offshore ülkelerinde saklamaktadır.
Yolsuzluğa karşı küresel işbirliğini artıracak ve dünya halklarının birlikte yürüteceği
metodlarla mücadele etmek şarttır\" dedi. (Fotoğraflı)