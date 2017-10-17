Oya Özarslan Transparency International Yönetim Kurulu'nda

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, yolsuzlukla mücadeleye öncülük eden Transparency International’ın (Uluslararası Şeffaflık Örgütü) Uluslararası Yönetim Kurulu\'na seçildi.

Özarslan, 25 yıldır çeşitli işlere imza atan Transparency International\'a Türkiye\'den seçilen ilk kişi oldu.

Yolsuzluğun toplumlar üzerindeki etkisini sonlandırmak için insanları güçlü bir koalisyon

içinde bir araya getiren ve yolsuzlukla mücadelede lider bir sivil toplum örgütü olan

Transparency International Genel Kurul\'unda yapılan seçimlere yüzü aşkın ülke kolu

temsilcisi katıldı.

16 adayın yarıştığı Yönetim Kurulu seçiminde Oya Özarslan, en yüksek ikinci oyu alarak seçimleri kazandı.

Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve medyada şeffaflık ve dürüstlük standartlarına

yönelik inisiyatifler yürüten Özarslan konuşmasında, \"Yolsuzluk yerel sınırları aşarak küresel

bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası finans sistemini kullanan küresel yolsuzluk, yoksul

ülkelerin kaynaklarını ülke dışına çıkarmakta ve offshore ülkelerinde saklamaktadır.

Yolsuzluğa karşı küresel işbirliğini artıracak ve dünya halklarının birlikte yürüteceği

metodlarla mücadele etmek şarttır\" dedi. (Fotoğraflı)