Oya Berberoğlu: Bize karşı iftira kampanyası başlattılar; yalanlarınızda boğulacaksınız!

CHP'nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, son dönemde ailesine yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dilara Berberoğlu'nun 'FETÖ' gelini olduğunu ve tutuklandığı haberlerinin ailesine atılan iftiralar olduğunu belirten Oya Berberoğlu, "Herkesi insafa davet ediyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; yalanlarınızda boğulacaksınız" dedi.

"Yalanlarınızda boğulacaksınız" diyen Oya Berberoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Uzun süredir eşim Enis, kızım Dilara ve son olarak bana yönelik yürütülen iftira kampanyası ile karşı karşıyayız.Bu iftira kampanyası için o kadar alçaldılar ki; henüz hiç evlenmemiş kızımızı FETÖ gelini olmakla, katılmadığı bir toplantıya katıldığı ve hatta tutuklandığını dahi ileri sürerek itham ettiler, iftira attılar.

Uzun süredir eşim Enis, kızım Dilara ve son olarak bana yönelik yürütülen iftira kampanyası ile karşı karşıyayız.



Bu iftira kampanyası için o kadar alçaldılar ki; henüz hiç evlenmemiş kızımızı FETÖ gelini olmakla, katılmadığı bir toplantıya katıldığı ve hatta tutuklandığını dahi ileri sürerek itham ettiler, iftira attılar.



İftira niteliğindeki her bir asılsız iddiaya ilişkin gerekli yanıtları açıklamalarımızla verdik ve hukuki adımları attık.



Hukuki yollardan hak arayışımız sürmekte ve fakat bu mesnetsiz ithamlara karşı yazılı açıklama yapmam artık zaruri olmuştur.



Eşim Enis, hukuksuzca müebbete, iyi halden 25 seneye mahkum edildi, mahkeme sürecinde suç icat edilerek bu cezanın kapısı açıldı. Hakkındaki fezlekede ileri sürülmeyen bir kanun maddesine dayanılarak cezalandırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin açık kararı, Anayasa’da açık madde varken tutuklandı.



Üst mahkemelerdeki hukuki süreç devam etmekte ve inanıyorum ki tüm bu hukuksuzluklar düzeltilecektir, adaletin er geç tecelli edeceğini biliyorum.

Hak, hukuk arayışıma, herkes için bağımsız ve tarafsız adalet sisteminin kurulmasına naçizane katkı sunmaya yılmadan devam edeceğim.



Bir kez daha belirtmek isterim ki, biz ne casus ne de teröristiz. Alnımız ak, vicdanımız rahat. Sadece yurtsever, erdemli insanlarız. Enis de, ben de yıllarca büyük bir özveri ile vatanımız, ülkemizin çağdaş geleceği, halkımızın, çocuklarımızın mutluluğu için çalıştık. Mesleğimizi doğru yapmak için uğraştık, kişisel tarihlerimiz ortadadır.



İsimlerinden dahi söz etmek istemediğim bazı kişi ve medya kuruluşları ise iftira kampanyasını sürdürmekteler, sosyal medya paylaşımları, sözde programlar, yazılar ve haberlerle...



Benim CHP Genel Merkezi’ni “her gün” arayarak “CHP’yi tehdit ettiğim” vs. gibi iftiraları ile kendi kampanyalarını utanmadan devam ettiriyorlar.

Hem çok kızıyorum, hem gülüyorum. Enis’in mahkeme sürecinde verdiği savunma ortadadır, Mahkeme bunu kaale almadı.



Ailemize atılan iftiraların tamamının yalan, gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu açıktır.

Medya aracılığı ile ileri sürülen asılsız iddiaların hepsini reddediyor, çamur atanları kınıyorum.



Herkesi insafa davet ediyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; yalanlarınızda boğulacaksınız.



Gazeteci, büyük düşünür Emile Zola’nın bir sözüyle açıklamamı bitirmek isterim:

“Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.”



Sağduyu, vicdan, dürüstlük ve gerçekçilik..