Oya Baydar'ın kitapları en çok çevrilenler listesinde

T24 - Yabancı dile en çok çevrilen yazarlar listesi açıklandı. Listenin tepesinde Orhan Pamuk yer alıyor. T24 yazarı Oya Baydar'ın çevirisi yapılan 12 kitabıyla 10. sırada yer aldı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm, TEDA (Türk Edebiyatının Dışa Açılması) projesi sayesinde 580 Türkçe eserin dünyanın 50 ülkesinde ve 40 dilde yayımlanarak okuyucuyla buluştuğunu bildirdi.

TEDA’dan önce yurtdışında yayımlandığı tespit edilebilen eser sayısının sadece 260 olduğunu belirten Gözüm, projenin 6. yılında toplam bin eser yayımlanacağını söyledi.

TEDA kapsamında yabancı dile en çok çevrilen yazarlar şöyle:



-Orhan Pamuk: 58

-Orhan Kemal: 35

-Ahmet Hamdi Tanpınar: 26

-Aytül Akal: 25

-Mevlana İdris Zengin: 17

-Perihan Mağden: 17

-Mario Levi: 17

-Reşat Nuri Güntekin: 15

-Elif Şafak: 15

-Oya Baydar: 12



