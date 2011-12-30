Oya Baydar: Türkiye'de vicdan bitti!

T24 - Oya Baydar, Şırnak Uludere'de 35 sivilin öldürülmesinin ardından artık vicdanın bittiğini, ''Eğer toplumumuzda vicdan olsaydı bugün herkesin Kürt'ün, Türk'ün sokağa çıkıp yaşananlara birlikte karşı durması gerekirdi.'' dedi.



Oya Baydar, Bloomberg HT'de ekrana gelen ''Günden Kalanlar'' programında Aslı Şafak'ın sorularını cevapladı...





'Vicdan bitti'



''Eğer toplumumuzda vicdan olsaydı bugün herkesin Kürt'ün Türk'ün sokağa çıkıp yaşananlara birlikte karşı durması gerekirdi. Ama bakın Kürtler ölünce Kürtler sokağa çıkıyor, Türkler ölünce Türkler sokağa çıkıyor. Ben özellikle batıdaki gençlerin yaşananlara tepki göstermesini beklerdim.''





'Şiddet söylemlerine tepki doğması umut verici'



''Şimdi şiddet üzerine çalışmalar yapılıyor. İktidar ya da muhalefet şiddet dili kullanmaya başlayınca bir tepki geliyor bu sevindirici bir şey''





'Yeni çağın değeri uzlaşma'



''Dünyanın bir uzlaşma içinde olduğunu umut ediyorum. Mademki artık uzlaşmalar üzerine konuşuyoruz, bu fikirler doğdu... Bakın benim zamanımdan bir örenk vereyim: Bizim zamanımızda uzlaşmacı olmak küfür sayılırdı. Halbuki şimdi yeni çağın en önemli değerleri uzlaşmacılık oldu. Artık eskisi gibi yeni çağın kahramanları kılıçla silahla adam öldürenler değil.''





'Barış filizleri sosyal medyada yeşeriyor'



Oya Baydar, Arap Baharı ve Wall Street eylemcilerinin sosyal medyada göstermiş olduğu atılımlara da değinerek, ''bakın bu eylemler geleceğin barışı için küçük filizlerdir'' dedi





İdeolojiler bitti mi?



''İdeolojiler bitti sözlerine karşıyım. Bütünsel teorilerin çağı geçti ama insanların başka bir dünya mümkün sözleri de bir ideolojidir.''















