Oya Baydar T24'te yazmaya başlıyor

Son romanı “Çöplüğün Generali” büyük ilgi gören ve “Yılın Romanı” seçilen www.t24.com.tr adresinde yayın yapan bağımsız internet gazetesi T24'te yazmaya başlıyor.

Ahmet Altan'ın Taraf'ın yazar kompozisyonu üzerine yazdığı yazıyı "erkek egemen bir dil kullanıldığı" gerekçesiyle eleştirerek gazeteyle yollarını ayıran Oya Baydar salı gününden itibaren “Vicdan Yazıları” ile T24'te okurlarının karşısına çıkacak.

Oya Baydar 1940’da İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız kız lisesini bitirdi. Bu okulun son sınıfındayken yazdığı bir gençlik romanı Hürriyet gazetesinde, “Türk Françoise Sagan’ı” tanıtımlarıyla 1958 yılında yayımlandı. 1961’de “Allah Çocukları Unuttu”, 1964’te “Savaş Çağı Umut Çağı” romanları basıldı.

1960’da girdiği İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 1964 yılında bitirdi, aynı yıl sosyoloji bölümüne asistan olarak girdi ve “Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu” konulu doktora tezine başladı. Toplumsal hareketliliğin yükseldiği, Türkiye’nin sosyalist düşünce ve örgütlenmeyle tanıştığı 1960’larda, edebiyatı tümüyle bırakıp toplumsal-siyasal yapı araştırmalarına yöneldi ve sosyalist hareket içinde aktif olarak yer aldı.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi sırasında Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Türkiye İşçi Partisi üyesi olduğu için tutuklandı, üniversiteden çıkarıldı. Serbest kaldıktan sonra 1980’e kadar Yeni Ortam ve Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Türkiye’den çıkmak zorunda kaldı. 1992 yılına kadar Almanya’da Frankfurt’ta sürgünde yaşadı. Bu yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, Sovyetler Birliği’nde, Moskova’da bulundu. Berlin duvarının ve sosyalist sistemin çöküşünü içinde yaşayarak izledi. Daha sonra “Hepimiz o duvarın altında kaldık” diyecekti ve hikâyeci Sait Faik’in “Yazmasam çıldıracaktım” deyişini sık sık tekrarlayacaktı.

Edebiyata dönüşü, 1990’ların başında, bu çöküşün psikolojik ağırlığıyla baş edebilmek için yazmaya başladığı hikâyelerle oldu. Sürgün ve çöküş dönemi hikâyelerini topladığı “Elveda Alyoşa” kitabı 1991’de Türkiye’de yayımlandı ve Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

1993’te “Kedi Mektupları” romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’nü aldı.

1998’de “Hiçbiryer'e Dönüş”, 2000’de “Sıcak Külleri Kaldı” romanları yayımlandı. Bu romanla Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, 2004’te basılan “Erguvan Kapısı” ile de Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldı. 2008'de yayımlanan romanı “Kayıp Söz” aynı yıl Almanca’ya çevrildi.

2009'un en büyük ilgi gören kitaplar listesinin başında bulunan Oya Baydar'ın son romanı “Çöplüğün Generali”, Dünya Kitap Dergisi'nin ıÜüOsman Saffet Arolat, Semih Gümüş, Doğan Hızlan, Selim İleri, İlknur Özdemir, Faruk Şüyun, Tahsin Yücel ve Yekta Kopan'dan oluşan seçici kurulu tarafından “Yılın Telif Kitabı” ödülünü kazandı.