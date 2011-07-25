Oya Baydar Rio de Janeiro Kitap Fuarı’na davet edildi

T24

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Rio de Janeiro Kitap Fuarı, ülkenin en önemli kültür sanat organizasyonu olarak iki yılda bir Brezilya’nın edebiyat sahnesine damgasını vuruyor. Fuar bu yıl, Anne Rice, Lisa Sanders, Gonçalo M. Tavares, Michael Connelly gibi yazarların yanı sıra Oya Baydar’ı ağırlayacak.Sa Editora tarafından Brezilya’da basılan “Kayıp Söz”ü Portekizceye Marco de Pinto kazandırdı. “Kayıp Söz”, Fransa’da Phebus, Almanya’da Ullstein, İngiltere’de Peter Owen tarafından yayımlanmıştı. Çeviri hakları Kalem Ajans tarafından temsil edilen roman, 2011 sonuna kadar 20’den fazla dilde okurlarla buluşmuş olacak.